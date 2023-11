Roma: rottura con Mourinho, dietro c’è l’Arabia Saudita

Momento decisivo per la stagione di José Mourinho che si gioca tutto in vista di questi prossimi mesi dove il club giallorosso della Roma può puntare a obiettivi importanti.

Momento chiave della stagione che può determinare che strada percorrerà la squadra allenata dal tecnico portoghese. Perché pare che ora qualche giocatore non sia disposto più a seguire il tecnico.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro della Roma e di José Mourinho che potrebbero non continuare più insieme nei prossimi anni. Infatti, c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare.

Roma: Mourinho ha le ore contate

Il futuro di Mourinho a Roma sembra ormai concluso. Perché al termine della stagione scadrà il contratto dell’allenatore portoghese e non sembrano esserci i presupposti per continuare insieme. Una situazione difficile e di stallo tra le parti che potrebbe complicarsi nei prossimi mesi fino a dirsi addio definitivamente. Non c’è nessuna trattativa di rinnovo e per questo motivo sembra che la grande storia d’amore terminerà quest’anno.

C’è però la voglia di chiudere in bellezza e dare tutto, almeno da parte di Mourinho che sa di avere le ore contate a Roma ma comunque vuole provare a vincere e ottenere risultati storici che possano ricordarlo per lunghi anni nella Capitale. Al momento però non sente più la squadra che lo segue come era magari tempo fa. Qualcosa può essere davvero cambiato.

Roma: Mourinho contro Smalling

Nelle ultime dichiarazioni Mourinho avrebbe criticato Chris Smalling che è stato in questi anni uno dei perni fondamentali della Roma e della fase difensiva del tecnico portoghese che quest’anno ha dovuto fare a meno di lui. Perché gli infortuni hanno perseguitato il giocatore, che però è stato criticato dal proprio allenatore.

Secondo Mourinho il difensore non avrebbe voluto stringere i denti in alcune occasioni e giocare con un po’ di dolore come tanti altri calciatori fanno solitamente. Smalling è fermo ormai da mesi e non c’è alcuna certezza sul suo ritorno in campo, perché tutto dipende dall’inglese che in questo momento non vuole rischiare ricadute.

Roma: Smalling verso l’addio, c’è l’Arabia

C’è la possibilità che dietro questa scelta di Smalling ci sia una maxi offerta dall’Arabia Saudita che può prenderlo a gennaio. Sembra che sia pronto anche il suo addio da un momento all’altro e non ha voglia di rischiare infortuni per far saltare un trasferimento che lo ricoprirebbe di milioni.