Sarri Lazio: interviene Lotito, scelto il nuovo allenatore

Momento complicatissimo per la Lazio di Maurizio Sarri che quest’anno non ha praticamente mai avuto in pugno la situazione e per questo motivo si pensa ad un cambio immediato.

Non gira più la Lazio e per questo motivo è costretto a dover intervenire direttamente il presidente Claudio Lotito dopo la richiesta anche degli stessi tifosi che sembrano aver perso la pazienza.

Si pensava che ormai la Lazio potesse viaggiare al fianco delle grandi di Serie A e d’Europa dopo ciò che si è visto lo scorso anno con l’allenatore che ha raggiunto un secondo posto e dato una crescita continua a società e squadra in gioco e risultati.

Risultati Lazio: Sarri fa mea culpa e dice addio

Adesso arriva un momento decisivo per la Lazio di Sarri che può seriamente separarsi dalla società biancoceleste. Ad ammetterlo è stato lui stesso dopo l’ennesima sconfitta stagionale, la sesta in campionato dopo appena 13 partite e che vogliono dire soltanto un 10 posto per la squadra che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto. Solo 17 i punti conquistati e già 7 i punti dalla zona Champions League a non appena metà campionato.

Un momento difficile dove non ha cambiato nulla la sosta delle Nazionali, anzi, ha solo aumentato i dubbi sul progetto tra Sarri e la Lazio con l’allenatore che ha svelato che potrebbe anche pensare alle dimissioni se dovesse attribuire le colpe soltanto al suo lavoro dopo una valutazione che farà in queste prossime ore.

Lazio: tra Sarri e la squadra interviene Lotito

Il momento è davvero complicato e la Lazio può pensare di dire addio a Sarri, ora interviene direttamente anche lo stesso presidente Claudio Lotito per trovare la migliore soluzione e capire se bisognerà investire su un nuovo allenatore.

Sarà costretto il numero uno del club ad avere dei contatti con l’allenatore e la squadra per capire se ci sarà ancora la forza e la voglia di andare avanti insieme in questo progetto. Al momento è crisi nera per la Lazio di Sarri.

Calendario Lazio: Sarri in bilico, Tudor pronto

Decisivo sarà anche il calendario, perché in queste prossime partite la Lazio si gioca anche la qualificazione agli Ottavi di Finale di Champions League che possono voler dire molto. Dovrà stare attenta la squadra di Sarri che rischia l’eliminazione dal torneo retrocedendo in Europa League continuando in questo modo.

Le prossime partite saranno la risposta per quello che accadrà tra Sarri e la Lazio, ancora insieme o si virerà su un nuovo allenatore e Tudor può essere l’uomo giusto visto che conosce il campionato ed attualmente è svincolato.