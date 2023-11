“Vicario in una big di Serie A”: annuncio del mister in diretta

La stagione di Guglielmo Vicario, fino a questo momento è stata a dir poco sensazionale. Qualcuno lo avrebbe voluto ancora in Serie A

L’Empoli lo ha ceduto la scorsa estate al Tottenham, realizzando un grande affare economico e dandogli la possibilità di confrontarsi con un campionato top come la Premier League.

Il Tottenham di Ange Postecoglou sta sorprendendo tutti in Premier League, sia per i risultati che per la qualità del gioco offerta. Lì dove avevano fallito prima Mourinho e poi Antonio Conte, l’ex tecnico del Celtic sembra riuscire. Gli Spurs sono tornati ai livelli di Pochettino, almeno per posizioni in classifica e stanno mettendo in mostra diversi profili molto interessanti.

Tra questi figura anche il nostro portiere azzurro Guglielmo Vicario, trasferitosi a Londra la scorsa estate per una cifra complessiva di circa 20 milioni di euro (bonus inclusi). L’ex portiere dell’Empoli ha compiuto una crescita spaventosa nelle ultime tre stagioni e dopo aver conquistato l’attenzione della Serie A ora si sta affermando nella lega più competitiva del calcio europeo.

Anche in Nazionale viene costantemente convocato da Luciano Spalletti e diversi addetti ai lavori lo avrebbero voluto vedere al posto di Donnarumma, dopo i tanti errori commessi nell’ultimo periodo.

Vicario, rendimento straordinario al Tottenham: per Semplici meritava una big di Serie A

C’è poi chi rimpiange Vicario e avrebbe preferito vederlo ancora in Italia. Classe ’96, a 27 anni sarebbe stato perfetto per una big, con la maturità necessaria per reggere le pressione della Serie A di alto livello.

Leonardo Semplici, ex allenatore di Spezia e Cagliari tra le altre, ha parlato anche di questo nel suo recente intervento ai microfoni di TvPlay, durante il Social Football Summit che si è tenuto allo Stadio Olimpico.

Semplici ha avuto modo di conoscerlo da vicino visto che proprio con i rossoblu ha avuto modo di allenarlo. “Quando l’ho fatto esordire le qualità già si intuivano. Ad Empoli sono stati bravi a dargli fiducia e lui ha sorpreso anche me”.

L’allenatore toscano poi si sofferma su un suo personale rammarico: “Sono contento che si stia godendo l’avventura in Premier League con il Tottenham, anche se avrei preferito vederlo in una big italiana“. Visto il rendimento di Vicario saranno in molti a mangiarsi le mani in questo momento.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI