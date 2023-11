Vlahovic demolito: “Ecco qual è il suo problema”

Si avvicina Juventus-Inter, l’atteso derby d’Italia, che avrà un significato importante anche per la classifica di Serie A.

Prima e seconda della classe, divise soltanto da due punti, che vedono in questo momento l’Inter in vantaggio. È tempo di derby d’Italia, in occasione del quale la Juventus di Max Allegri vuole affermarsi sulla scena dopo le ultime complicate stagioni e perciò si affiderà ai suoi uomini migliori.

Non sarà facile d’altronde spostare lo scettro delle attenzioni dalla coppia di attaccanti più apprezzata del momento, ovvero Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Uno dei calciatori sui quali c’è più pressione è sicuramente Dusan Vlahovic. Toccherà al serbo dimostrare di poter aiutare i suoi ad allungare sulla classifica e tentare l’impresa di portare la Juventus in solitaria in vetta alla classifica.

In attesa che arrivi stasera e si sciolgano i dubbi di formazione, al momento non dovrebbero essercene circa la titolarità di Federico Chiesa. Da capire è se sarà affiancato da Moise Kean oppure proprio da Dusan Vlahovic.

Di Canio severo su Vlahovic: “È fragile, vi spiego perché”

Di ciò ha parlato ai microfoni di ‘TuttoSport’, l’ex calciatore Paolo Di Canio. Oggi allenatore, in carriera il 55enne ha vestito anche i colori bianconeri e ricorda perfettamente la difficoltà nel gestire la tensione in partite come queste che valgono molto in termini di risultato ma anche di competitività. Le sue dichiarazioni punzecchiano proprio il serbo in forza alla Juventus.

Da buon attaccante, Paolo Di Canio sa vedere bene i problemi relativi al rendimento di un suo “collega”, e perciò al quotidiano ha spiegato quale secondo lui è il problema di Dusan Vlahovic: “È ovvio che sia tutto diverso con la Juventus, anche a livello di pressioni ma in Vlahovic ho scoperto delle fragilità, nelle sue scelte e nel non essere intelligente a livello calcistico quando trova delle difficoltà”.

Insomma, l’attaccante al servizio di Massimiliano Allegri non sarebbe capace di prendere le giuste decisioni in campo, nei frangenti di gioco dove serve il guizzo, e ciò ne avrebbe condizionato la genialità.

Sulla partita in sé l’ex giocatore l’ha definita non decisiva, ma sicuramente il risultato darà un indirizzo al campionato. A suo giudizio, infatti, le due squadre che si affrontano sono anche le due che si contenderanno lo scudetto a discapito del resto: “L’inter è maturata mentre la Juventus per DNA e approccio alle gare resterà lì fino alla fine”.