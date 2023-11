Juventus Inter, le immagini inchiodano Guida: “Gol da annullare”

Juventus Inter crea caos e polemiche anche dopo il fischio finale: c’è un episodio di moviola che fa gridare allo scandalo.

La partita tra bianconeri e nerazzurri è stata tutt’altro che divertente. Per tutti i novanta minuti le due squadre sono state poco intraprendenti e poco capaci di andare a trovare la via del gol. Solo un guizzo per parte ha illuso entrambe le tifoserie che la partita sarebbe potuta essere più divertente ma poi non è stato così.

Juventus Inter è anche terreno di moviola per sottolineare gli errori – eventuali – dell’arbitro che scatena ulteriori polemiche e crea dibattito tra i tifosi.

Juventus Inter, “gol irregolare”: si grida allo scandalo

La partita tra Juventus e Inter è terminata sul risultato di 1-1 che non ha accontentato nessuno dei due allenatori dal punto di vista della classifica. Allegri si è detto comunque soddisfatto di quanto ha mostrato la sua squadra e soprattutto di essere a +9 dalla quinta in classifica, considerando l’obiettivo Champions League per la fine della stagione.

Ma il Derby d’Italia, purché sia tale, ha bisogno di essere pieno zeppo di polemiche e di frecciatine tra i tifosi. Sui social si è scatenata la polemica, avviata da Tuttosport, che ha analizzato qualche caso da moviola che fa discutere.

Secondo l’analisi del quotidiano torinese, c’è stato un episodio da moviola molto grave che avrebbe dovuto portare all’annullamento del gol.

Moviola Juve Inter, il gol di Lautaro era da annullare? Il motivo

Al gol di Vlahovic che aveva portato in vantaggio la Juventus, ha risposto il gol di Lautaro Martinez che ha riportato la partita su quello che sarebbe poi diventato il risultato finale.

Proprio il gol dell’attaccante dell’Inter ha fatto scatenare polemiche infinite sui social, partite da un articolo di Tuttosport che ha analizzato nei minimi dettagli l’azione nerazzurra. Secondo il quotidiano, il recupero palla di Darmian su Chiesa sarebbe stato da fallo perché il difensore italiano avrebbe colpito Chiesa con una gomitata.

“L’esterno dell’Inter infatti ha fermato il giocatore bianconero con una gomitata ma l’arbitro non ha segnalato il fallo e ha fatto proseguire il gioco”. sottolinea il quotidiano di Torino sul proprio sito e sui social. E inoltre inveisce contro la mancata chiamata del “VAR che avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara per il “chiaro ed evidente errore”“.

Nessuna gomitata: la lente di ingrandimento dà ragione a Guida

Il gol di Lautaro era da annullare? L’azione dell’Inter è partita realmente da una gomitata di Darmian su Chiesa? Dalle immagini in possesso di DAZN e trasmesse subito dopo la partita, pare chiaro che l’arbitro Guida sia stato bravo a far continuare l’azione.

Darmian non colpisce mai Chiesa al volto con una gomitata ma allarga solo il braccio per prendere posizione e rubare la palla all’avversario.