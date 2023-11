68 milioni e rinforzo a gennaio: l’Arsenal ‘castiga’ l’Inter

Sgarbo inglese all’Inter: l’Arsenal accelera sul mercato e supera la squadra nerazzurra nella corsa a due rinforzi per gennaio.

Si complica il mercato di riparazione per l’Inter. La squadra nerazzurra, prima in classifica in campionato e protagonista fino a questo momento di una stagione esaltante, continua a tenere d’occhio il mercato alla ricerca di possibili affari che possano completare la rosa a disposizione di Inzaghi.

La concorrenza inglese è però impossibile da battere per il club meneghino, costretto a vedere allontanarsi due grandi obiettivi a causa dell’inserimento dell’Arsenal.

L’uno-due dei Gunners è stato micidiale. La squadra londinese, anche quest’anno in corsa per il titolo in Premier, ha già cominciato a lavorare per il mercato di gennaio, e avrebbe individuato due profili ideali per regalare ad Arteta le armi necessarie per poter competere con una corazzata come il Manchester City di Guardiola.

Il problema per l’Inter è che si tratta degli stessi profili da tempo individuati da Marotta. E cercare di competere con un club ricchissimo che può permettersi di investire, senza troppi pensieri, 68 milioni di euro nella sessione invernale di calciomercato, sarebbe uno spreco di risorse ed energie per i nerazzurri, a questo punto costretti a cambiare obiettivi.

Sgarbo dell’Arsenal all’Inter: due obiettivi nerazzurri nel mirino dei Gunners

Il primo grande obiettivo soffiato dall’Arsenal al club italiano riguarda l’attacco. L’incredibile esplosione di Santiago Gimenez al Feyenoord non ha lasciato infatti indifferente un club importante come quello londinese, da anni alla ricerca di un bomber che possa davvero fare la differenza nel confronto con i grandi centravanti presenti in Premier.

Il messicano classe 2001 in questa stagione ha messo a segno 18 gol in 15 presenze tra Eredivisie e Champions. Numeri addirittura migliori, fino a questo momento, di quelli di Haaland, e che hanno portato la sua valutazione a esplodere all’improvviso. Oggi per portarlo via da Rotterdam servono non meno di 50 milioni. Cifra che l’Arsenal può permettersi di spendere, l’Inter no.

Oltre al danno, per i nerazzurri potrebbe però aggiungersi la proverbiale beffa. L’Arsenal avrebbe infatti messo nel mirino, secondo fonti inglesi, un altro obiettivo, più economico, da tempo in cima alla lista degli acquisti di Marotta: il canadese Tajon Buchanan del Club Brugge.

I Gunners sarebbero alla ricerca, infatti, anche di un terzino destro di gamba e qualità, e Buchanan rappresenterebbe da questo punto di vista un profilo duttile, giovane e anche piuttosto economico. La valutazione al momento è di circa 18 milioni.

Con meno di 70 milioni il club londinese potrebbe dunque portare a casa un doppio colpo in grado di metterlo in pole per la vittoria del campionato in Premier League. Con buona pace di Marotta, costretto a rifare i propri conti e a virare il proprio mirino su obiettivi alla portata e con minor concorrenza a livello internazionale.