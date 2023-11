Juventus: no a Berardi, scelto l’esterno per gennaio

By

La Juventus resta accodata all’Inter dopo lo scontro diretto che si è concluso 1-1 all’Allianz Stadium ed è ancora a 2 punti dalla capolista. Per questo motivo la società rinforzerà la rosa con nuovi acquisti per lottare fino alla fine.

La stagione è ancora lunga e per questo motivo in casa Juve, dopo due anni difficili, credono seriamente nella possibilità di arrivare a chiudere il campionato con la vittoria dello scudetto. Per farlo però serviranno dei nuovi innesti attraverso il mercato.

Perché è chiaro che la Juventus ha qualcosa in meno nella profondità e nella qualità della rosa rispetto all’Inter, eppure al momento lotta con le prime della classe. Per questo motivo serviranno acquisti mirati nel calciomercato di gennaio per continuare a restare fino alla fine attaccati alla sfida scudetto.

Calciomercato Juventus: nuovi acquisti in arrivo

Si è parlato tanto dei problemi della Juventus che quest’anno ha perso nuovamente Pogba (questa volta per squalifica doping) e Fagioli (squalificato per calcioscommesse). Ecco perché la società bianconera dovrà sicuramente intervenire nel ruolo di centrocampo, ma non sarà l’unico reparto che gli uomini mercato Giuntoli e Manna vogliono rinforzare. C’è la volontà chiara di andare a fare colpi importanti anche nella zona d’attacco.

Tanti i nomi che sono venuti fuori, tra tutti quello di Berardi che è stato già vicinissimo l’estate scorsa (saltato solo per il mancato accordo con il Sassuolo) e Sancho che può essere l’occasione del mercato di gennaio visto che è in rottura totale con il Manchester United. Allo stesso tempo però la Juve pensa ad un’altra situazione che può far comodo alle casse della società e all’allenatore Allegri.

Juventus: Soule e Barrenechea i colpi di gennaio

La Juventus ha prestato al Frosinone giovani giocatori di qualità come Soule e Barrenechea che si stanno mettendo in mostra con grandissime prestazioni alla prima in Serie A. Grazie al club neopromosso e il loro allenatore Di Francesco si stanno provando a consacrare giocando con regolarità e con grandi prestazioni nel campionato italiano.

Adesso al Juve può pensare di rinforzarsi con due colpi (a centrocampo e in attacco) andando proprio a richiamare dai prestiti i due giocatori Soule e Barrenechea, dando al Frosinone altri giovani di talento per la seconda parte di stagione. Bisognerà capire se tutti saranno d’accordo a questo tipo di operazione.

Frosinone: le stagioni di Barrenechea e Soule, la Juve decide

Barrenechea nelle medie voto nel suo ruolo è uno dei migliori quest’anno e Soule è la stella del momento in Serie A, con già 6 gol segnati in 11 partite di campionato, sta trascinando il Frosinone a metà classifica. La Juve li osserva a distanza e aspetta il momento giusto per decidere.