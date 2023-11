Calcioscommesse: Tonali inguaia il Milan, c’è un dubbio

Novità importanti riguardo quello che sarà il futuro del Milan e del Newcastle dopo il caso Tonali e la vicenda calcioscommesse che ha sconvolto il mondo del calcio mondiale.

Il club inglese dopo aver fatto un grosso investimento di oltre 70 milioni di euro si è sentito beffato visto che il talento italiano era uno degli acquisti più importanti della storia e si era già messo in mostra con grandi prestazioni.

Ora però la squalifica ha complicato tutto e dovrà stare fermo per tutto il resto della stagione per tornare solo quella del prossimo anno, ma questo può complicare seriamente le cose tra le società.

Calcioscommesse Tonali: novità per Milan e Newcastle

Ci sono state delle pesanti accuse nei confronti del del club italiano dopo quello che è accaduto per il caso Tonali. Perché la vicenda calcioscommesse ha fatto discutere tanto in tutto il mondo e il club inglese del Newcastle si è sentito penalizzato sotto tutti i punti di vista, per un danno economico visto il grande investimento, per un danno di stagione visto come era subito diventato determinate il giocatore negli schemi dell’allenatore e per un danno d’immagine che ha colpito la società storica inglese che aveva acquistato in estate dal Milan il giocatore.

Ora si parla di una presunta omertà durante l’affare riguardo questa vicenda. Perché se il Milan fosse stato a conoscenza di questa situazione di Tonali allora potrebbe diventare seriamente grave la situazione che può complicare i rapporti del club italiano con tutte le altre società, ma soprattutto con il Newcastle che può pensare di fare causa alla società di Serie A.

Milan accusato: il Newcastle chiede spiegazioni sul caso Tonali

Pesante accusa del Newcastle che ha dubbi sull’eventuale omertà del Milan durante il trasferimento di Sandro Tonali in Inghilterra riguardo questa vicenda di calcioscommesse che ha portato ad una maxi squalifica per il giocatore che ha patteggiato dopo che la società rossonera ha svelato di aver saputo la notizia tramite i giornali.

Il Newcastle non ci sta e vuole saperne di più, è pronta addirittura una causa contro il Milan per il caso Tonali. Perché se la società avesse saputo tutto al momento della sua vendita allora i fatti sarebbero davvero gravi.

Newcastle: rapporti interrotti col Milan

Il Newcastle potrebbe interrompere per sempre i rapporti col Milan dal punto di vista del calciomercato e non solo in vista del futuro. Intanto, il Newcastle ha sospeso lo stipendio e Tonali perderà in un anno circa 13 milioni di euro e tutta una stagione.