Milan: futuro Pioli, un risultato lo condanna

Il Milan di Stefano Pioli scende in campo in Champions League con una partita importantissima che vale tanto in vista del futuro.

Il progetto del club rossonero con l’attuale allenatore potrebbe concludersi prima del previsto, perché ora ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano le scelte che possono essere fatte per i prossimi anni.

Ci si gioca tutto in queste prossime partite che possono essere decisive per cambiare la stagione e anche il futuro del tecnico che a questo punto potrebbe essere messo in discussione.

Milan: futuro Pioli in bilico

Il Milan è tornato a vincere uno scudetto con Pioli in panchina, ma adesso c’è l’ambizione di fare uno step successivo in avanti e tornare grandi anche in Europa come era fino ai primi anni 2000. La società ha investito tanto e vuole continuarlo a fare, ma in cambio si aspetta risultati importanti da calciatori e allenatore. Per questo motivo chi non risponderà presente potrebbe essere messo in discussione.

Uno di questi è proprio l’allenatore chiamato a dare continuità ai risultati del Milan una volta e per tutte. Per questo motivo saranno decisive le prossime gare partendo da quella con il Borussia Dortmund in Champions League, perché il risultato di sconfitta potrebbe condannare il club rossonero a dire addio agli Ottavi di Finale e quindi alla qualificazione al prossimo grande Mondiali per Club 2025.

Milan: Pioli verso l’addio a fine anno

Impossibile pensare ad un esonero di Pioli dal Milan in questa stagione (salvo qualche disastro clamoroso da parte del club), ma è chiaro che potrebbe arrivare un addio anticipato rispetto la scadenza del contratto dell’allenatore che è fissata nel 2025 dopo l’ultimo rinnovo di contratto.

In questi prossimi mesi, in base ai risultati che raggiungerà il Milan con Pioli in panchina, che verranno prese delle decisioni importanti da parte della società nei suoi riguardi. Al momento però non c’è nessun tipo di notizia riguardo il cambio in panchina.

Champions League: il Milan vuole andare avanti

E’ chiaro però che la partita Milan Borussia Dortmund diventa quasi decisiva per la prima parte di stagione del Milan che vuole provare a tutti i costi ad approdare alla prossima fase dell’attuale edizione di Champions League. Con un terzo posto si rischierebbe di retrocedere in Europa League e a quel punto si cercherà di fare di tutto per lottare nell’altra competizione europea.