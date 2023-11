Eva Padlock fa esplodere Instagram: da censura

Eva Padlock su Instagram da’ spettacolo ancora una volta, ecco come la celebre top model spagnola ha deciso di lasciarci senza fiato

Non ci stancheremmo mai di applaudire e ammirare le pose super seducenti di Eva Padlock, che con il suo fare malizioso e suadente e con i suoi look audaci ha conquistato inesorabilmente il nostro cuore e continua imperterrita a regalarci scatti da urlo.

Immagini di quelle che possono far svoltare in positivo una giornata, regalando un sorriso e attimi di immenso.

La modella spagnola, alla soglia dei 40 anni, che compirà nel prossimo mese di maggio, va avanti senza che su di lei si intravedano minimamente i segni dell’età. A noi sembra sempre uguale, irresistibilmente seducente. Una dote di natura, con le sue curve da favola che lasciano sempre il segno e sono ormai entrate nell’immaginario collettivo, grazie agli innumerevoli shooting in costumi da bagno, lingerie intima e altro tipo di abbigliamenti che ne esaltano la figura giunonica.

Una vera e propria icona del fascino femminile, questa è Eva, le cui forme sono praticamente perfette. Niente photoshop, è tutto assolutamente vero e maestoso. Come del resto sapeva bene chi l’aveva ‘scoperta’ in diretta televisiva alcuni anni fa, quando allietava i weekend degli appassionati di motori. Sulle piste di tutto il mondo, tra Formula Uno e Moto GP, Eva dava spettacolo come ombrellina. E la telecamera non poteva assolutamente mentire su di lei.

Eva Padlock, sotto il body si vede tutto: intimo leggendario, fan in delirio

Anche per questo, Eva è una delle star dei social più acclamate, con un seguito da oltre due milioni di followers su Instagram. Il suo profilo viene costantemente preso d’assalto dai fan, alla ricerca sempre di nuovi scatti. E lei non li fa mai mancare, altroché. L’ultimo shooting ci propone una carrellata dallo stile intrigante e bollente.

Eva indossa un body trasparente, con annessi lunghi guanti. La visione in piedi, su tacchi vertiginosi, ci fa ammirare la sua silhouette stratosferica in ogni dettaglio, con l’intimo striminzito che al di sotto si vede alla perfezione. I coraggiosi, incuranti di mettere a rischio le proprie coronarie, si lanciano nello zoom, alla ricerca dei dettagli più esplosivi.

Una visione che viene salutata da una valanga di reactions, i commenti come sempre esaltano Eva tra le regine indiscusse della community: “Spettacolare”, “Togli il fiato”, “Anche il camino sta per prendere fuoco”, “Ultra sexy”, “Una dea”.