Icardi è tornato: la firma è clamorosa

Mauro Icardi è di nuovo sulla cresta dell’onda: secondo insistenti rumor di mercato, potrebbe firmare a breve con una big europea.

Tutti pazzi per Mauro Icardi. Ancora una volta. Messo ai margini dalle grandi big europee troppo in fretta, l’attaccante argentino, classe 1993, in Turchia sta dimostrando di essere ancora in grado di fare la differenza in una squadra competitiva.

Non a caso, l’ex Inter e Psg, tornato sulla cresta dell’onda, è nuovamente uno dei nomi più gettonati sul mercato. Si parla addirittura di un suo possibile trasferimento clamoroso a gennaio.

Sembrano lontanissimi ormai i tempi in cui il bomber di Rosario faticava a trovare spazio a Parigi. L’avventura, decisamente negativa, nel club francese è stata completamente messa alle spalle da Icardi. Oggi il centravanti argentino è uno dei più prolifici in Europa. Dopo aver contribuito, a suon di reti, alla vittoria del Galatasaray in campionato lo scorso anno, anche in questa stagione il suo rendimento è straordinario.

Fin qui l’ex Inter ha messo a segno 16 gol in 21 presenze in tutte le competizioni, con 2 gol in 4 partite in Champions. Il tutto completato anche da 5 assist. Numeri che ne fanno non solo il principale trascinatore della squadra giallorossa di Istanbul, ma anche uno dei più intriganti nomi sul prossimo mercato di gennaio per le big di mezza Europa.

Clamoroso Icardi, cambia ancora il suo futuro: può firmare per un top club

In preda alla nostalgia, nei giorni che hanno preceduto Juventus-Inter molti supporter nerazzurri hanno invitato la società, alla ricerca di un attaccante di riserva più affidabile di quelli attualmente in rosa, a prendere in considerazione il profilo di Icardi.

Una suggestione estremamente intrigante, considerato il grande passato interista di Maurito. Più che un’indiscrezione di mercato, è sembrata fin da subito però un’ipotesi di fantamercato. In Europa c’è però un’altra squadra che potrebbe davvero pensare di prelevarlo dal Galatasaray già a gennaio. Ed è la squadra più importante di tutte: il Real Madrid.

A confermare le indiscrezioni che da giorni circolano a Madrid è stato Elio Letterio Pino, un membro dell’entourage del calciatore, ai microfoni di Fanatik. A quanto pare il club spagnolo avrebbe sondato il terreno per l’ex attaccante interista subito dopo l’infortunio recente di Vinicius.

Poter contare sul solo Joselu come centravanti per il prosieguo della stagione è infatti troppo poco per Carlo Ancelotti, che avrebbe chiesto uno sforzo a Florentino Perez. Da questo punto di vista Icardi rappresenterebbe un colpo di grande esperienza e a un prezzo tutto sommato conveniente. L’identikit perfetto per mettere d’accordo le esigenze tecniche della squadra e quelle finanziarie della società.

Al momento, comunque, si tratta solo di un’indiscrezione e nulla più. Per ora Icardi resta il bomber del Galatasaray, concentrato sulla cavalcata turca ed europea della squadra di Istanbul. Ma gennaio è ormai vicino e presto scopriremo se la sua stagione è destinata a proseguire in qualche altra metropoli europea.