La Juve brucia mezza Europa, colpo da urlo: ecco il nuovo bomber

La Juventus ha messo nel mirino un nuovo bomber. Il direttore sportivo Giuntoli pronto a piazzare il blitz per bruciare la concorrenza.

Un punto per continuare a restare in scia all’Inter e mantenere aperta la corsa scudetto. Il pareggio maturato nel big match di Torino è stato accolto in maniera positiva dalla Juventus.

La squadra di Allegri è passata inizialmente in vantaggio grazie alla rete firmata da Dusan Vlahovic abile a sfruttare l’assist proveniente dalla sinistra di Federico Chiesa. Il serbo si è quindi rilanciato dopo oltre due mesi di digiuno e già venerdì, contro il Monza, cercherà di piazzare il bis. Il suo futuro, in ogni caso, resta tutto da scrivere.

Il contratto che lo lega ai bianconeri, come noto, scade il 30 giugno 2026 e sono diversi i top club stranieri che hanno messo nel mirino il centravanti. In pole position risulta esserci l’Atletico Madrid che, in questi giorni, ha continuato a lanciare diversi segnali di concreto interesse nei confronti dell’ex Fiorentina. Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, i Colchoneros sarebbero pronti a sacrificare Alvaro Morata e Rodrigo De Paul pur di arrivare al 23enne originario di Belgrado.

Anche la Premer League, poi, ha avuto più volte modo di vederlo all’opera. La squadra di Elkann, dal canto suo, vorrebbe blindarlo e a confermarlo è il fatto che, di recente, è ripartita la trattativa riguardante il rinnovo.

Juventus, Giuntoli replica il colpo Osimhen: pronto il blitz bianconero

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ad esempio, ha fatto sapere di essere disposto a mettere sul piatto un prolungamento “ponte” fino al 2027 in modo tale da spalmare l’ingaggio l’ingaggio percepito da Vlahovic. Le interlocuzioni proseguiranno, con entrambe le parti intenzionate a chiudere presto la trattativa in maniera positiva.

Giuntoli, in ogni caso, ha iniziato ad elaborare un piano B da seguire nel caso in cui Vlahovic decidesse di non prolungare trasferendosi così altrove. L’eventuale sostituto gioca in Bundesliga, nel Bayer Leverkusen precisamente: parliamo di Victor Boniface, principale termine offensivo della squadra guidata da Xabi Alonso.

Il 22enne fin qui ha totalizzato 11 reti e 6 assist in 17 apparizioni complessive, dimostrando di essere pronto per calcare palcoscenici più prestigiosi. Un colpo “alla Osimhen” per Giuntoli: il calciatore è nigeriano come l’azzurro e, proprio come la punta del Napoli, è dotato di grandi mezzi atletici.

Regalarlo ad Allegri non si preannuncia facile ma, come scritto da ‘Todofichajes.com’, un tentativo verrà comunque fatto. Tutto dipenderà da Vlahovic e dalla sua decisione finale. Giuntoli è pronto ad ogni evenienza.