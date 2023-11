Lazio: addio Sarri, i giocatori lo fanno fuori

E’ un momento chiave per la stagione della Lazio e per il progetto futuro con Maurizio Sarri in panchina. Perché in queste prossime ore si deciderà se si proseguirà insieme al tecnico o no.

Situazione difficile quella che sta vivendo quest’anno il club biancoceleste che solo lo scorso anno aveva concluso la stagione al secondo posto arrivando dietro soltanto al grande Napoli di Luciano Spalletti.

Quest’anno, invece, le cose sono iniziate male e continuando allo stesso modo, con continui risultati di alti e bassi sia in campionato che in Champions League, ma sembra essersi perso qualcosa per strada per la Lazio.

Risultati Lazio: Sarri costretto all’addio

La Champions League può salvare il progetto della Lazio di Sarri che al momento è in una situazione davvero difficile per quello che sta vivendo la società con dei pessimi risultati che non sembrano premiare le scelte del club. Perché in campionato è soltanto all’11esimo posto con soli 17 punti dopo appena 13 giornate di Serie A e per questo motivo si cerca di capire come risolvere la situazione il prima possibile.

Si è parlato addirittura di dimissioni con lo stesso Sarri pronto a dire addio se le cose non dovessero migliorare nella Lazio. L’allenatore è pronto prendersi tutte le colpe, ma è intervenuta in questo senso la società che ha voluto bloccare la sua decisione immediata scaricando la colpa sui giocatori che ora sono chiamati a dare una risposta.

Calendario Lazio: Celtic e Cagliari per salvare Sarri

E’ praticamente tutto nelle mani dei giocatori della Lazio che in queste prossime partite da calendario contro Celtic in Champions League e Cagliari in Serie A, dovranno provare a salvare la posizione del loro allenatore Maurizio Sarri.

Senza due vittorie si rischia di complicare la stagione, perché sono fondamentali i 3 punti in entrambe le partite per continuare al meglio le due competizioni. Bisognerà però capire che tipo di risposta arriverà dai giocatori della Lazio nei confronti del proprio allenatore Sarri.

Lazio: Sarri pronto all’addio, c’è l’Arabia Saudita

Senza due risultati positivi allora ci si inizierà a guardarsi attorno da parte di tutti, in primi di Sarri che potrebbe pensare che i giocatori non sono più dalla sua parte e per questo motivo valuterà poi il possibile addio dalla Lazio. Su di lui restano forti le voci di mercato riguardo un suo ingaggio in Arabia Saudita dove ci sono gli sceicchi pronti a ricoprirlo d’oro per i prossimi anni.