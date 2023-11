Milan, Camarda rischia già l’addio: assalto totale al baby prodigio

Esordio da record per la storia della Serie A, ma baby Francesco Camarda potrebbe già lasciare il Milan: il suo nome è su taccuini eloquenti.

Genitori in lacrime di felicità sugli spalti per un momento che ha cambiato la vita del loro figlio ma anche la storia della Serie A. In occasione di Milan-Fiorentina ha esordito nel calcio “dei grandi” il più giovane di sempre e in maglia rossonera, ovvero Francesco Camarda. Ad appena 15 anni è sceso sul terreno di gioco di San Siro, accolto dai boati speranzosi e soddisfatti dei tifosi di casa.

L’attaccante di origini pugliesi e campane è un tifoso del Milan da sempre e, durante la trafila realizzata fino al debutto in A, ha segnato all’incirca 500 reti. Perciò, a giudicare dall’efficacia sotto porta e dalle evidenti qualità tecniche, è considerato già il futuro del calcio italiano.

Non è difficile credere che il Milan farà il possibile per “proteggere” tale promessa e farne un simbolo rossonero, a cominciare dalla gara vinta dalla squadra di Stefano Pioli contro la Viola di Vincenzo Italiano. Tuttavia, baby Camarda è già nel mirino di diversi club di Premier League, pronti a farne un affare protagonista nella sessione estiva di calciomercato.

Milan, Camarda è un sogno ma la Premier League già vuole rubarlo

Il classe 2008 porta inevitabilmente grandi ambizioni per il Milan, la cui questione attaccanti è uno dei punti su cui la dirigenza lavora con maggiore impegno. Il riferimento in avanti fra gli altri è Olivier Giroud, ma non basta poiché il trascorrere del tempo richiede necessità di un cambio generazionale.

Piuttosto che andare alla disperata ricerca del nome “esotico”, il Milan non avrebbe bisogno di sborsare nulla se non valorizzare quanto già ha in rosa. Da qui il desiderio di compromettersi per la permanenza di Camarda e resistere alle richieste che giungeranno.

Secondo ’90min’, il giocatore piace molto a Chelsea, Liverpool e Manchester City. Considerate le grandi disponibilità economiche delle società inglesi, il Milan ha ragione di essere preoccupato, anche perché ad oggi l’età di Camarda gli consente di spostarsi altrove senza troppe grane.

Le regole in tal senso parlano chiaro: soltanto al compimento del 16mo anno di età, il Milan potrà sottoporgli la firma di un contratto e la pressione anche di altri grandi club quali Real Madrid, PSG e Borussia Dortmund potrebbe essere fatale, consentendo al giovane talentino rossonero di andar via in cambio di un indennizzo prima ancora di firmare il suo primo contratto da professionista.