Milan, esonero Pioli: c’è una voce che gira a Milano

Dopo un inizio di stagione roboante, l’ultimo mese di campionato del Milan di Stefano Pioli è stato a dir poco deludente. Quella contro la Fiorentina è stata infatti la prima vittoria dopo ben 49 giorni di astinenza, troppi per una squadra che invece punta a lottare fino alla fine per lo scudetto.

A fronte di questo rendimento la posizione di Stefano Pioli sulla panchina del diavolo ha iniziato seriamente a traballare, con la piazza che per la prima volta ha voltato le spalle al suo allenatore, arrivando addirittura a chiederne a gran voce l’esonero.

La società, nonostante questo, ha riconfermato la fiducia verso Pioli, ma comunque fra le vie di Milano circolano alcune voci incredibili in merito al futuro del tecnico parmigiano al Milan.

Milan, Pioli via: a Milano sono certi di questa cosa

Dalla sconfitta del derby in poi ogni pretesto è buono per chiedere l’esonero di Stefano Pioli, e l’atteggiamento freddo di San Siro nell’ultimo week-end di campionato ne è stata la dimostrazione. Questo ovviamente non sta a significare che i tifosi del Milan vogliano il male della propria squadra per non vedere più Pioli in panchina, ma l’impressione è che qualcosa nell’ambiente rossonero si sia rotto.

Eppure è strano, anche perché il Milan è a sei punti dalla vetta della Serie A ed ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League in un girone che definire impossibile è dire poco. Nonostante questo, comunque, l’operato di Stefano Pioli alla guida del diavolo è stato messo fortemente in discussione, ed in merito al suo futuro nel corso di queste settimane se ne starebbero dicendo di tutti i colori.

C’è però nello specifico una voce che gira per le strade di Milano, con Luca Serafini portavoce della stessa. Stando infatti a quanto riportato dal noto giornalista meneghino, salvo incredibili colpi di scena Stefano Pioli rimarrà alla guida del Milan fino alla fine della stagione.

Pioli fino alla fine della stagione, ma occhio al Borussia

Luca Serafini ha detto la sua in merito alla questione Pioli dicendo che il tecnico rimarrà alla guida del Milan almeno fino alla fine della stagione, ma c’è chi invece la pensa diversamente.

Nel corso degli scorsi giorni, infatti, un altro importante giornalista italiano, Franco Ordine, intervenuto ai microfoni del programma di Radio 24 Tutti convocati, ha invece detto che in caso di sconfitta contro il Borussia Dortmund il Milan avrebbe esonerato Stefano Pioli. Alle ore 23 di stasera scopriremo dunque la verità, con l’allenatore rossonero che in quel di San Siro si giocherà non solo un obiettivo importante della stagione, ma anche il suo futuro.

Milan, Pioli via a fine stagione (forse): visionato il sostituto

Salvo incredibili colpi di scena, Stefano Pioli rimarrà alla guida del Milan fino alla fine di questa stagione, per poi dire addio al diavolo dopo quasi cinque anni. A fronte di questo tanti nomi di allenatori si starebbero iniziando ad accostare alla panchina del diavolo, che a quanto pare avrebbe però le idee già abbastanza chiare.

Stando alle ultime notizie, infatti, alcuni emissari del Milan ieri sera erano al Dall’Ara per assistere a Bologna-Torino, con osservato speciale Thiago Motta. L’allenatore rossoblu, infatti, parrebbe essere il nome in cima alla lista di Furlani per sostituire Pioli nella prossima stagione.