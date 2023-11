Lazio: l’ex calciatore lascia la Nazionale, torna da allenatore

Tante voci riguardo quello che sarà il futuro della panchina della Lazio, perché il nuovo allenatore post Sarri potrebbe essere scelto in queste prossime settimane già.

Più passano i giorni e più c’è il serio rischio che questo progetto si possa interrompere prima del previsto. Perché il tecnico non è in un buon momento con la squadra e per questo motivo c’è bisogno di un cambiamento.

La stessa società valuterà giorno dopo giorno quello che sarà il meglio per il club per evitare di portare la stagione in una situazione critica che possa far perdere tutto il meglio di quanto fatto in questi anni precedenti.

Nuovo allenatore Lazio: Sarri sostituito

La Lazio si prepara a mettere fine al progetto con Maurizio Sarri in panchina e valuta possibili nuove scelte. Ci sono degli aggiornamenti importanti riguardo quello che può essere l’arrivo di un nuovo allenatore.

Al posto di Sarri la Lazio può ingaggiare il commissario tecnico che in passato ha vestito anche i panni da calciatore con la squadra biancoceleste.

Lazio: Scaloni il sogno di Lotito e tifosi

L’Argentina è pronta a dire addio a Lionel Scaloni, il ct che ha riportato la vittoria della Copa America e del Mondiale in pochissimi anni dal suo arrivo. Vista la giovane età ora proverà a cercare una nuova sfida con una squadra di un club e la Lazio sogna il suo arrivo per il dopo Sarri.

Perché il ct dell’Argentina da un momento all’altro può dire addio e partire con una nuova avventura. In questi ultimi giorni ha dato grandi segnali di apertura come quando ha parlato alla Bobo Vieri Talk Show, Scaloni ha praticamente fatto un assist alla Lazio per un suo incarico da allenatore in futuro: “La Lazio la porto nel cuore, anche se sono stato lì pochissimo”.

Scaloni Lazio: da battere c’è la concorrenza

Lionel Scaloni lascerà l’Argentina nei prossimi mesi e da un momento all’altro per lui può arrivare la grande occasione di allenare un club. Oltre alla Lazio ci sono tante altre società che pensano al suo nome: ci sono le tentazioni in Premier League, così come altre grandi società come il Bayern Monaco o Paris Saint Germain. Infine, c’è l’Arabia Saudita.

Intanto, per la Lazio non sarebbe un problema dal punto di vista economico, visto che Sarri guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, mentre Scaloni all’Argentina aveva uno stipendio da 2,6 milioni. Per questo motivo per Lotito l’operazione può essere alla portata.