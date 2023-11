Serie A, altro esonero: arriva Bocchetti in panchina

Il complicato inizio di stagione della squadra avrebbe portato la società a mettere seriamente in discussione l’operato dell’allenatore, che ora è seriamente a rischio l’esonero.

Se le cose da qui a qualche settimana non dovessero cambiare la soluzione migliore per provare a salvare il salvabile potrebbe proprio essere quella di cambiare guida tecnica. Di questo scenario, a dirla tutta, se n’è già parlato nel corso dell’ultima sosta Nazionali, ma in quel momento la dirigenza non se l’è sentita di esonerare l’allenatore, definendola una scelta troppo rischiosa.

A fronte dell’ultimo week-end di campionato, però, la posizione del club rispetto a quella del tecnico è cambiata, e l’esonero parrebbe essere uno scenario più che concreto ma soprattutto di immediata realizzazione. A conferma di questa, stando alle ultime notizie, la società avrebbe anche deciso che sarà Salvatore Bocchetti il prossimo allenatore della squadra.

Serie A, altro esonero in vista: le ultime

Stando dunque a quanto trapelato nel corso degli ultimi giorni, mister Marco Baroni avrebbe le ore contate sulla panchina del Verona. Il pareggio contro il Lecce potrebbe risultargli essere fatale, anche se al momento non sono ancora trapelate voci di un esonero imminente. Questo scenario, però, potrebbe concretizzarsi se le cose non dovessero cambiare nelle prossime settimane.

Baroni ha l’obbligo di voltare immediatamente pagine se vuole salvare la sua panchina, che potrebbe saltare da un momento all’altro. A conferma di questo, stando a quanto trapelato dall’ambiente scaligero, il Verona avrebbe già individuato in Salvatore Bocchetti l’eventuale ed ideale sostituto di Baroni in panchina.

Una scelta più conservativa che altro, ma forse la più idonea considerato anche il fatto che con l’ex giocatore di Milan e Genoa (e Zaffaroni) la formazione gialloblu è riuscita a salvarsi nella passata stagione.

Baroni in bilico: Udinese-Verona già decisiva

Dopo tante chance Udinese-Verona di domenica potrebbe segnare il futuro di Marco Baroni sulla panchina degli scaligeri. Se la formazione veneta non conquisterà la vittoria neanche in questo scontro salvezza, contro una formazione fortemente rimaneggiati dagli infortuni, al presidente Maurizio Setti non resterà che esonerare Baroni per provare con Bocchetti a risollevare una stagione che rischia di essere catastrofica.