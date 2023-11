Addio Serie A: a gennaio torna al Real

Il Real Madrid pronto a riportare il giocatore in Spagna: sfuma un possibile colpo di mercato per la Serie A.

La sessione invernale di mercato è ormai alle porte e svariati club si sono già messi all’opera per cogliere opportunità importanti per rinforzare le rispettive rose, sia per aggiustare cosa non è andato, sia per renderle ancora più competitive.

Anche il Real Madrid non ha intenzione di starsene a guardare ed i blancos sono decisi ad essere protagonisti in questa sessione invernale, soprattutto alla luce dei tanti infortuni che stanno attanagliando la squadra. Mai come in questa prima parte di stagione, a Madrid ci sono state delle defezioni in ogni zona del campo, complicando non molto il lavoro di Ancelotti. Perciò lo stato maggiore dei blancos è pronto ad intervenire pesantemente sul mercato per aiutare il proprio tecnico.

In particolar modo, il Real Madrid dovrebbe intervenire sul reparto difensivo dove ha perso un giocatore come Eder Militao ed il solo Rudiger non convince per nulla. Per porre rimedio alla lunga assenza del brasiliano, che tornerà solo a marzo 2024, i blancos stanno pensando ad un clamoroso ritorno, quello di Raphael Varane, il cui nome si è fatto caldissimo nelle ultime ore.

Real Madrid, clamorosa idea Varane: il francese verso il ritorno

L’avventura di Raphael Varane con la maglia del Manchester Unitednon sta andando per niente come se l’era immaginata il giocatore francese. Il difensore, che almeno all’inizio era uno dei leader della squadra di Ten Hag, ha progressivamente perso il suo ruolo da protagonista con i Red Devils ed anche il rapporto con il tecnico olandese non è più dei migliori. Una situazione che sta facendo riflettere Varane che ora potrebbe anche andare via.

Il difensore fa gola a diverse squadre ed anche in Serie A ci sono dei club che lo stimano quali Inter, Juventus e Milan, ma per il francese sembra profilarsi un clamoroso ritorno al Real Madrid. Orfani di un giocatore come Militao, i blancos stanno pensando seriamente di riportare al Bernabeu uno dei leader di quel Real Madrid stellare che vinse ogni cosa qualche anno fa e Varane non vedrebbe di cattivo occhio un ritorno in Liga.

Il Real Madrid vede in Varane una grossa opportunità di mercato poiché, oltre alle sue indiscusse doti tecniche, il giocatore conosce benissimo l’ambiente e sa come calarsi al 100% in una realtà come quella madridista. Di recente, Ten Hag ha fatto orecchie da mercante riguardo le voci sull’addio di Varane, ma è ormai risaputo che il tecnico olandese non sembra contare molto su di lui, considerato che gli sta preferendo altri giocatori in quel ruolo e ciò lo avvicina di molto al Real Madrid.

Un ritorno che sarebbe gradito anche a Carlo Ancelotti che è sempre stato un grande estimatore di Varane e sarebbe felice di tornare ad allenarlo a distanza di 10 anni dall’ultima volta.