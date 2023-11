Nuova avventura per Ranocchia, ha firmato: annuncio ufficiale

Costretto al ritiro un anno fa a causa di un grave infortunio alla caviglia, Andrea Ranocchia non ha voluto in alcun modo abbandonare il mondo del calcio, anzi, ha studiato e si è preparato con l’intento di farsi trovare pronto qualora gli si palesasse un’opportunità.

A furia di aspettare quel momento è finalmente arrivato, visto che a partire dai prossimi giorni Andrea Ranocchia inizierà una nuova avventura in carriera, in un ruolo completamente diverso rispetto quello al quale è stato abituato in tutti questi anni.

A confermare ed ufficializzare questo accordo è stato direttamente il presidente del club per il quale l’ex Inter inizierà a lavorare, in quello che è stato un annuncio rivolto ai media ed ai tifosi.

Nuova avventura per Ranocchia: ha già firmato

Quando un calciatore finisce di giocare non sa mai cosa il futuro ha in serbo per lui, eccetto quelli che hanno le idee chiare. Potremmo dire che Andrea Ranocchia rientra fra quelli del secondo gruppo, visto che sfruttando il ritiro, non abbattendosi nonostante le difficoltà, l’ex Inter ha immediatamente iniziato a studiare e seguire corsi per farsi trovare pronto qualora gli si fosse palesata un’opportunità come quella che ha deciso di cogliere nelle scorse ore.

Da semplice indiscrezione questo scenario è presto e subito diventato realtà, visto che una volta presentatogli il progetto, Ranocchia non ha esitato più di due secondi ad accettare l’incarico, stimolato dalla possibilità di un ruolo nuovo, ambizioso e centrale in un progetto tecnico comunque importante.

Stando dunque a quanto confermato ed ufficializzato dal club stesso con un annuncio del presidente, Andrea Ranocchia ha firmato con il Terni FC, club di Eccellenza umbra.

Ranocchia firma con il Terni: ecco cosa farà

Non potrà sicuramente scendere in campo al fianco dei giocatori, ipotesi comunque da non sottovalutare, ma Andrea Ranocchia potrebbe essere l’arma in più del Terni FC in questa stagione. L’ex Inter, con la sua esperienza, potrebbe infatti aiutare questa giovane realtà umbra a fare un importante salto di qualità e di categoria, con la Serie D ha portata di mano.

Non è dunque un caso che il ruolo per il quale Ranocchia ha firmato serva proprio a questo. Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, l’ex Monza è entrato nell’organigramma societario del Terni FC, con il compito di vivere molto più il campo e lo spogliatoio rispetto agli altri colleghi dirigenti.

Ranocchia al Terni FC: annuncio del presidente

La mossa Andrea Ranocchia potrebbe aiutare il Terni FC a raggiungere dei grandi ed ambiziosi traguardi, ed è proprio per questo che il presidente Andrea Carbona ha deciso di puntare sull’esperienza dell’ex Inter. In un recente annuncio, il numero uno degli umbri ha poi reso noto questa sua decisione, non svelando però i dettagli dell’accordo con il classe ’85, che in futuro potrebbe diventare più di un semplice membro dell’organigramma societario.