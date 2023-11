Calciomercato: Nandez in una big, può arrivare già a gennaio

Può arrivare già a gennaio Nandez, cambiando il percorso sia del Cagliari che di una big che lotta per lo Scudetto.

C’è chi ai vertici ha bisogno di un rinforzo di tale prestigio e, dopo alcuni rumors che lo avevano riguardato in passato, sul centrocampista uruguaiano che si è ripreso prima la Serie A e nell’immediato col Cagliari, indossando la fascia di capitano, e poi incidendo anche in questa parte di stagione.

Un calciatore “alla De Rossi”, ma che sorpreso per la sua incredibile duttilità nei diversi ruoli di centrocampo. Da esterno offensivo, riuscendo anche a coprire i ruoli centrali e più difensivi in mezzo al campo, tanto da far bussare alle porte degli uffici di Giulini, patron del Cagliari, una delle big del calcio in Italia. A gennaio potrebbe già concretizzarsi il rinforzo Scudetto.

Calciomercato: Nandez in una big, la destinazione

Il Cagliari potrebbe perdere Nahitan Nandez, calciatore che torna ad interessare ad una delle principali candidate allo Scudetto in questa stagione.

Ha probabilmente bisogno di un calciatore di tale portata, riuscendo a strapparlo appunto al Cagliari e facendo leva su quelle che sono le volontà del calciatore che, qualora dovesse manifestare voglia di cogliere al volo l’occasione di mercato, non vedrà il Cagliari ostacolarsi sulla sua voglia di giocare in un club che punta allo Scudetto.

Scudetto e non solo perché l’uruguaiano giocherebbe anche per la prima volta la Champions League, competizione tanto sognata dopo la Libertadores vissuta con il suo ex Boca Juniors. Una competizione che potrebbe giocare, da gennaio in poi, con la maglia dell’Inter, perché Nandez è un obiettivo di calciomercato concreto dei nerazzurri.

Mercato Inter, colpo Nandez: la notizia sul futuro

Secondo quanto informa La Gazzetta dello Sport, sui taccuini di Ausilio e Marotta, sarebbe ricomparso il nome di Nahitan Nandez, calciatore che rappresenta l’obiettivo di calciomercato dell’Inter. Torna dunque di moda il suo nome e, dopo aver visto alcuni problemi a centrocampo, sia in mezzo al reparto che sulle corsie, Marotta vuole correre appunto ai ripari per dare a Simone Inzaghi un tassello qualitativo in più per gennaio.

Nandez ha un valore di mercato importante nonostante la scadenza e l’Inter sta valutando se partire all’assalto subito già a gennaio o solo a fine stagione, perché non è da dimenticare, appunto, che gli accordi contrattuali col Cagliari hanno scadenza fissata al 30 giugno 2024.

Ultime Inter: Nandez può arrivare subito, c’è un giocatore che non convince

C’è un calciatore in casa Inter che sembra non convincere Inzaghi e i suoi. Si tratta di Juan Cuadrado che, per una questione fisica, non è mai riuscito ad entrare nel pieno giro delle rotazioni di Inzaghi. Stasera è la sua occasione, ma l’Inter sta valutando appunto di prendere già Nandez a gennaio, convincendo il Cagliari che dall’Inter ha già in possesso il cartellino di Oristanio e favorirebbe così la trattativa a cifre inferiori rispetto alle alte che riguardano Nandez, appunto.