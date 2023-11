Calciomercato Juventus, occasione da Bologna: arriva a gennaio

Novità sul calciomercato della Juventus. Occasione da Bologna per i bianconeri, che hanno messo nel mirino uno dei principali talenti della squadra di Thiago Motta.

Nuovi aggiornamenti riguardo le prossime mosse di mercato della Juventus, che a gennaio metterà a segno almeno due colpi. Ecco le ultimissime sui nuovi acquisti della Vecchia Signora, che sta lavorando per rinforzare la rosa in vista della sessione invernale del 2024. Nella lista della spesa di Giuntoli c’è anche il talento del Bologna, che sta impressionando in questa prima parte di stagione in Serie A. Il calciatore è pronto al grande salto, c’è già l’ok del suo procuratore.

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato sul futuro della Juventus, che sarà protagonista della prossima sessione di gennaio 2024. Servono rinforzi per poter puntare allo Scudetto. La necessità è prendere almeno un centrocampista, per sostituire gli squalificati Pogba e Fagioli. Ecco due nomi a sorpresa, uno di questi può arrivare da Bologna.

Calciomercato Juventus: ecco chi arriva da Bologna

Incredibile mossa di Cristiano Giuntoli che, per gennaio 2024, vuole chiudere per l’arrivo del calciatore di proprietà del Bologna.

Rivelazione di questa prima parte di stagione in Serie A, il giocatore è un obiettivo concreto della Vecchia Signora che l’ha messo nel mirino per la prossima sessione di mercato. C’è già stato un primo contatto con l’agente, che ha dato la massima disponibilità nel chiudere l’affare. Bisogna convincere il Bologna, che dovrà decidere in merito al futuro del ragazzo e se lasciarlo partire già a gennaio.

Ecco le ultimissime di calciomercato sul nuovo obiettivo bianconero, con Giuntoli pronto a rinforzare il centrocampo e portare alla Juventus Lewis Ferguson. E’ lo scozzese l’ultimo nome accostato alla Vecchia Signora che cerca l’intesa con il Bologna che lo valuta almeno 20 milioni di euro. L’inserimento di qualche contropartita può favorire l’affare e abbassare le richieste del club rossoblù.

Calciomercato Juventus Ferguson: la decisione di Giuntoli

Prima pagina di mercato, per il quotidiano torinese, che si sofferma sulle mosse del ds Cristiano Giuntoli che dovrà prendere almeno due giocatori a gennaio. “Juve Ferguson, contatto”. Così l’edizione odierna di Tuttosport che apre con la notizia relativa all’interesse dei bianconeri nei confronti del calciatore di proprietà del Bologna. “Dialoghi con l’entourage del centrocampista scozzese, va convinto solo la dirigenza rossoblù per gennaio”, si legge. “I bianconeri cercano il colpo Scudetto e aspettano anche una risposta da Manchester per quanto riguarda Sancho che può arrivare solo a prezzo di saldo”. Sono queste, ad oggi, le principali trattative che sta portando avanti il dirigente bianconero anche se sullo sfondo resta sempre caldo il nome di Kalvin Phillips.