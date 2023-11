Addio Giroud, non convince più: il Milan prende il nuovo Osimhen

Olivier Giroud potrebbe aver concluso la sua esperienza al Milan, di fronte a quello che sarà il futuro dei rossoneri.

Il calciomercato del Milan entra ora nel vivo, dopo quanto si è fatto nella passata estate e che ha portato alcuni acquisti che non hanno convinto appieno, nonostante l’addio di Paolo Maldini che sembrava aver fatto peggio di quanto non si sia visto poi quest’anno.

Perché al centro delle polemiche e a veder traballare la sua posizione al Milan, non è soltanto Stefano Pioli. Tutti sono finiti al centro delle discussioni, tra giocatori e dirigenza, col Milan che non sta ben figurando in questa stagione. E con l’età che avanza, oltre a prestazioni non brillanti – ieri è stato completamente annullato, non solo per il rigore fallito sul momentaneo 0-0 -, Giroud pare non convincere più il Milan che comprerà un altro attaccante a fine stagione.

Calciomercato Milan: addio Giroud, i rossoneri pensano già al sostituto

Probabilmente sotto il consiglio di Zlatan Ibrahimovic che, a quanto pare molto presto entrerà nella dirigenza dei rossonero, il Milan comprerà un nuovo attaccante al posto di Giroud.

Sono in ballo diversi nomi per sostituirlo e, considerando gli anni che avanzano e con una carta d’identità non più da giovane calciatore, Giroud finirebbe tra gli addii del Milan a fine stagione.

Ai titoli di coda dunque l’esperienza di Giroud che, in questa stagione al Milan, non ha brillato se non per qualche apparizione in stagione. I rossoneri hanno una lunga lista di nomi per l’attacco e, tra questi, c’è quello del “nuovo Osimhen” che potrebbe sbarcare in Italia.

Mercato Milan: Giroud non rinnoverà, i rossoneri acquistano dalla Ligue 1

Lo scorso 30 settembre ha compiuto la bellezza di 37 anni, Oliver Giroud, calciatore che non rinnoverà con il Milan. Da capire se continuerà a giocare o se andrà verso il ritiro – cosa che ad oggi non sembra possibile, considerando comunque l’importante stato di forma atletica -, ma la certezza ad oggi è che il Milan sta guardando altrove per il futuro in attacco.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, collega ed esperto di calciomercato, il Milan non starebbe pensando solo ad un acquisto per la difesa, considerando la situazione complessa che sta vivendo sugli infortuni, ma pure un attaccante che sarà quello titolare dal 2024 in poi. E il primo nome sulla lista è quello di Jonathan David, dal Lille.

Ultime Milan, David al posto di Giroud: le cifre dell’operazione

Nato a Brooklyn, l’attaccante della Nazionale del Canada diventerebbe il nuovo centravanti del Milan, al posto di Giroud. Non basta più l’esperienza del francese, i rossoneri hanno voglia di freschezza e velocità, emulando quello che fu il colpo del Napoli che si è trovato poi in rosa uno dei migliori centravanti in circolazione, nei gol di Victor Osimhen. Così come per il nigeriano, arriverebbe anche lui dal Lille perché il nome per il futuro del Milan è Jonathan David. Secondo i parametri del portale Transfermarkt, al Milan serviranno circa 60 milioni per portarsi a casa il cartellino del classe 2000.