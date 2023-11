Calciomercato, scambio per Laurienté: il francese resta in Serie A

Nuova destinazione per l’esterno del Sassuolo Laurienté. Il calciatore è pronto a vestire la maglia di un’altra squadra di Serie A.

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro del francese, considerato tra i migliori della sua squadra. A sorpresa, infatti, il Sassuolo sta riflettendo riguardo la proposta della società italiana che ha messo nel mirino, in vista del mercato di gennaio 2024, Laurienté che è pronto a fare le valigie e a salutare il suo attuale club.

Riflessioni in corso da parte della dirigenza, che sta iniziando a studiare i possibili colpi da fare in vista del calciomercato di gennaio 2024. Nella lista della spesa c’è anche Armand Laurienté del Sassuolo, che potrebbe tornare in pole position dopo i sondaggi di qualche mese fa da parte del club italiano che già tentato – senza successo – di prenderlo. Questa volta l’affare può sbloccarsi grazie allo scambio: due contropartite possono convincere la società neroverde che può pensare di cedere già a gennaio Laurienté ad un club di Serie A.

Sassuolo, cessione Laurienté: via grazie allo scambio, ecco dove può andare

Nonostante un rendimento fin qui sottotono, appena un gol e due assist in stagione, il francese classe 1998 Laurienté è considerato l’elemento giusto per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore. Ha le caratteristiche perfette, che si adattano allo stile di gioco della squadra e dell’allenatore che, in quella zona di campo, ha chiesto qualche rinforzo alla società.

A sorpresa, patron Commisso potrebbe fare un nuovo sforzo e accontentare Vincenzo Italiano portando alla Fiorentina Laurienté. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sono due giocatori che possono liberare spazio al francese.

L’eventuale arrivo di Laurienté alla Fiorentina potrebbe portare all’addio di uno tra Sottil e Brekalo. Entrambi gli esterni, che non hanno brillato nella prima parte di stagione, possono rientrare nell’affare e finire al Sassuolo come contropartita.

Non ci sono stati contatti ufficiali tra Sassuolo e Fiorentina per lo scambio Laurienté Brekalo o Sottil. Le due società vantano dei buoni rapporti e non avrebbero problemi a trovare l’intesa che potrebbe soddisfare entrambi i club. La strada, comunque, resta in salita anche perché nel Sassuolo bisognerà chiarire anche il futuro di Domenico Berardi, che è sempre corteggiato dalla Juventus. Una volta risolta la situazione sul destino del capitano, il club potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere alla Fiorentina Laurienté che resta nella lista della spese del ds Pradé.