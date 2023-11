Serie A: ritorno Ancelotti, ha deciso chi allenerà nel 2024

Tante voci di calciomercato su quello che sarà il futuro di Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più forti e vincenti di tutti i tempi come dimostrano i numeri. Adesso con il Real Madrid è finita?

Ci sono importanti notizie che riguardano il futuro del tecnico in vista del prossimo anno, visto che è in scadenza di contratto e ci sono tante squadre che potrebbero pensare di chiudere il suo arrivo.

Svelate le ultime notizie che riguardano il possibile ingaggio di Re Carlo su una nuova panchina. Tante situazioni che si potrebbero creare con l’occasione anche in Italia per il suo ritorno.

Calciomercato Serie A: occasione Ancelotti

Ci sono delle notizie riguardo il possibile trasferimento di Carlo Ancelotti in Serie A. Perché il tecnico esperto italiano è in scadenza nel 2024 con il Real Madrid ci sono possibilità che non arrivi il rinnovo di contratto con il club spagnolo. Per questo motivo si valuta la possibilità di un ritorno in Italia dopo diversi anni. In passato ha fatto la storia col Milan, poi è tornato col Napoli per interrompere dopo pochi mesi i rapporti per diversi problemi di incompatibilità e proprio in queste ore affronterà di nuovo gli azzurri.

Ci sono delle notizie importanti che riguardano il futuro di Ancelotti che è stato accostato al Milan e alla Roma in questi anni e ora si possono creare delle occasioni importanti per il tecnico che si guarda attorno con attenzione. Tra le varie ipotesi c’è anche quella di restare al Real Madrid dove ha ammesso di trovarsi da dio.

Rinnovo Ancelotti Real Madrid: la situazione

Carlo Ancelotti e il Real Madrid al momento non hanno nessuna trattativa per il rinnovo di contratto. L’attuale accordo scadrà nel 2024 tra le parti, visto che la società spagnola sta ipotizzando l’arrivo di un nuovo e giovane tecnico sulla panchina dei Blancos.

Infatti, al momento è ancora tutto da decidere e la decisione finale sarà rimandata ai prossimi mesi. Il Real Madrid, intanto, continua a crescere con Carlo Ancelotti alla guida e i vari giovani stanno dando il meglio di loro.

Real Madrid: Ancelotti vuole il rinnovo

La decisione di Ancelotti è chiaramente quella di restare al Real Madrid al momento e spinge per un rinnovo di contratto per continuare a fare grandi cose con la società spagnola. I prossimi mesi e risultati possono essere decisivi.