Inter: colpo Marotta, scambio pronto in Serie A

L’Inter sta viaggiando a ritmi altissimi sia in campionato che in Champions League, e la già conquistata qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea ne è la dimostrazione.

Il Biscione non ha però alcuna intenzione di accontentarsi, anzi, vuole dare continuità a queste prestazioni per conquistare a fine anno la tanto ambita seconda stella. Ed è per questo che, nonostante tutte le difficoltà economiche del caso, fresco di rinnovo fino al 2027, Giuseppe Marotta starebbe già programmando il prossimo calciomercato invernale dell’Inter.

Diversi sono gli obiettivi che il club nerazzurro si è predisposto in vista di gennaio, uno dei quali che parrebbe addirittura essere prossimo anche al raggiungimento. Stando alle ultime notizie, dunque, l’Inter è pronto a piazzare il primo colpo del suo calciomercato invernale dalla Serie A.

Calciomercato Inter, affare in Serie A: Marotta piazza il colpo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che a gennaio non farà nulla di particolare se non regalare a Simone Inzaghi un altro paio di rinforzi per completare ed allungare ancora di più la rosa.

Per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio, insieme al restante della dirigenza nerazzurra, avrebbero iniziato a valutare quei profili ritenuti validi per il progetto tecnico dell’Inter. A fronte di questo tanti giocatori sono stati seguiti nel corso di queste settimane, ma in Viale Liberazione l’attenzione sarebbe stata catturata da uno dei protagonisti di questa Serie A, calciatore che fra l’altro già in passato era stato accostato alla formazione milanese.

Stando dunque a quanto riportato da centotrentuno.com, Nahitan Nandez ad oggi rappresenta essere un obiettivo concreto dell’Inter per il prossimo calciomercato invernale. In scadenza con il Cagliari il prossimo giugno, l’uruguaiano potrebbe vestire nerazzurro a partire da gennaio a seguito di un affare che prevederebbe come formula uno scambio di cartellini fra le due società.

Inter, per gennaio tutto su Nandez: arriva in uno scambio

Stando a centotrentuno.com, infatti, a compiere (metaforicamente) il viaggio inverso rispetto a Nandez potrebbe essere Gaetano Oristanio, già agli ordini di Claudio Ranieri in questa stagione ma in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto proprio dall’Inter.

Nandez-Inter, si può: ecco perché

L’approdo di Nandez all’Inter potrebbe essere più di una semplice idea se chiuso alle condizioni sopra citate. Sì, perché a guadagnarci potrebbero essere direttamente entrambe le società, visto che il Biscione registrerebbe un importante più a bilancio con la cessione a titolo definitivo di Oristanio, oltre che all’arrivo di Nandez, mentre il Cagliari si toglierebbe dalle mani la patata bollente del rinnovo dell’uruguaiano. Staremo a vedere cosa succederà.