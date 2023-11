Serie A: non sarà convocato per la Coppa d’Africa, il motivo

Ci avviciniamo alla prima grande competizione delle Nazionali che si giocherà nel 2024, come la Coppa d’Africa, perché sarà un anno ricco di impegni per i calciatori che dovranno scendere in campo di continuo. Ma non tutti.

Ci sono tante voci riguardo quello che può accadere nelle prossime settimane, visto che si parla di alcune scelte che faranno gli allenatori nei confronti di alcuni di questi giocatori.

Sono tanti i giocatori africani impegnati in Italia che lasceranno le proprie squadre di club per volare in Costa d’Avorio, che è il paese ospitante per la prossima edizione del torneo.

Coppa d’Africa 2024: un giocatore di Serie A a rischio

Non tutti i giocatori africani che sono in Serie A saranno convocati per questa prossima edizione di Coppa d’Africa, perché c’è anche chi rischia la chiamata a causa di un andamento non del tutto positivo nel campionato italiano. Sono tanti i giocatori che si ritrovano però nel nostro paese e che nei prossimi mesi dovranno lasciare le proprio squadre di club per circa un mese.

La Coppa d’Africa 2024 si terrà da gennaio a febbraio e per questo motivo sarà un mese chiave per alcune squadre di Serie A che rincorrono i propri obiettivi e che dovranno fare a meno anche di alcuni dei loro top. Ma c’è anche chi esulta, perché potrebbe non avere perdite di livello come alcune delle migliori squadre italiane. Ci sono ora degli aggiornamenti importanti riguardo le scelte che verranno fatte.

Coppa d’Africa: Nzola a rischio convocazione con l’Angola

Vitor Gouveia, vice commissario tecnico dell’Angola, ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Sportitalia, parlando dei giocatori di Serie A che potrebbero essere convocati o meno per la Coppa d’Africa 2024 come Zito Luvumbo del Cagliari e M’bala Nzola della Fiorentina. Ci sono grandi possibilità per il giovane talento del Cagliari che si sta mettendo in mostra in Italia con una grande stagione, meno per il bomber della Fiorentina in piena crisi quest’anno dopo anni importanti.

Luvumbo e in grande crescita e per questo ci dovrebbe essere posto per lui nella prossima Coppa d’Africa 2024, in forte dubbio Nzola che ha il destino nelle sue mani.

Coppa d’Africa 2024: giocatori Serie A convocati

I giocatori africani lasceranno l’Italia il 6 gennaio per tornare anche dopo l’11 febbraio per chi arriverà fino in fondo nella competizione. Questi i convocati della Coppa d’Africa 2024 dei club di Serie A, nessuno per Inter, Juventus e Lazio: