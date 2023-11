Eleonora Boi, scollatura e minigonna: primo regalo natalizio piccante

Lo scatto che ha spiazzato tutti: una Eleonora Boi letteralmente fantastica fa sussultare i fan con il suo fisico perfetto.

Fortuna che la meravigliosa Eleonora Boi ha sempre amato lo sport e ne ha voluto fare un lavoro. I fan, infatti, sono felicissimi di aver fatto la conoscenza della stupenda giornalista e conduttrice sarda: una bellezza di quelle che non passano certamente inosservate, la sua.

Viso stupendo, occhioni azzurri, Eleonora ha fatto il suo ingresso in tv già diversi anni fa ed ha da subito conquistato un’ampissima fetta del proprio attuale pubblico personale. Fin dai suoi esordi infatti, la meravigliosa ex showgirl trentasettenne non si è fatta certamente notare solo per la sua professionalità e la sua enorme bravura: purtroppo il suo aspetto fisico infatti, ha spesso distratto tutti.

Che minigonna! Eleonora Boi hot

Che la splendida conduttrice però sia sempre stata impeccabile nel suo lavoro, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo per chi la conosce da tempo e ricorda gli esordi a Sportitalia per Speciale Calciomercato. La Boi però ha sempre tentato di far leva sulla sua bellezza sconfinata per entrare a far parte del mondo dello spettacolo tant’è vero che molti ricordano il fatto di averla vista anni fa a Miss Italia.

Non c’è nulla da sorprendersi, visto appunto il potenziale della stupenda cagliaritana che ancora oggi ha un corpo mozzafiato che fa impazzire i fan. Infatti, i suoi follower Instagram sono più di 700mila e tutti sperano che Eleonora di tanto in tanto lasci da parte la riservatezza per qualche foto più piccante, come l’ultima che ha postato. Lì, il mal di testa per i tantissimi fan della compagna di vita di Danilo Gallinari è assicurato.

La meravigliosa conduttrice Mediaset infatti, oltre al solito viso stupendo, mette in mostra alcuni aspetti del suo fisico pazzesco che certamente non sarebbero per deboli di cuore. La scollatura del vestito non è molto ampia e lascia solo intravedere qualcosina, ma più giù la stoffa è davvero poca.

Eleonora posa praticamente in minigonna e le calze chiare non nascondono i particolari delle splendide gambe di Eleonora che in questa foto è davvero da urlo. Una foto che in poche ore ha raggiunto centinaia di migliaia di like e dove la Boi si è davvero superata. Il tempo sembra davvero non passare mai per la meravigliosa cagliaritana appassionata di sport, le curve restano sempre mozzafiato e gli ammiratori esultano.