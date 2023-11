Enrico Preziosi vuole acquistare un altro club, riparte dalla Serie C

Enrico Preziosi riparte dalla Serie C: ecco le ultimissime riguardo il futuro dell’ex presidente del Genoa, che è pronto a rientrare nel mondo del calcio.

Annuncio ufficiale da parte di Enrico Preziosi, che ha detto la sua riguardo il possibile nuovo ingresso in società. C’è un club che è pronto a cambiare proprietà e ad accogliere l’ex presidente del Genoa che ha legato per anni il suo nome al mondo del calcio italiano. A distanza di anni dalla vendita del club ligure, il patron è pronto a valutare l’eventuale rientro nel club della propria città.

Riparte dalla Serie C Enrico Preziosi? Ecco le ultimissime riguardo questa indiscrezione, svelata direttamente dall’imprenditore. Nel corso di un’intervista a Sky Sport, il patron ha detto la sua riguardo questo argomento e al ritorno nel mondo del calcio.

Preziosi presidente, vuole un club di Serie C

L’ex presidente del Genoa è attualmente libero da ogni impiego e non si occupa più di questioni calcistiche. Un bene per la sua salute. “Devo dire che ad oggi sono meno stressato, ho acquisito quella serenità che mi mancava. Posso dire la verità, oggi non mi manca il mondo del calcio”.

Parole, queste, che chiudono in maniera definitiva le voci relative all’interesse di Preziosi per l’Hellas Verona. Nelle scorse settimane era emersa l’indiscrezione secondo il quale l’imprenditore fosse interessato alla società di Maurizio Setti, che sta lavorando per vendere il club gialloblù. Smentita, dunque, la pista Enrico Preziosi per l’Hellas Verona. L’ex Genoa ammette che un solo club potrebbe convincerlo a rientrare nel mondo del calcio.

“Mi sono tolto un peso dallo stomaco, oggi questo calcio non mi appartiene. Io in passato ho fatto cose per pura passione e non per soldi. Nonostante avessi ricevuto numerose critiche da parte dei tifosi. Nel mondo moderno quel tipo di presidente che io rappresentavo non c’è più. Oggi non ci sono più, conta solo l’obiettivo e i risultati da raggiungere attraverso meccanismi che non mi appartengono. Per questo non soffro”.

Quale club è pronto ad acquistare Enrico Preziosi? Ecco la risposta del patron.

Avellino Enrico Preziosi, pazza idea del presidente

A sorpresa, alla domanda relativa al possibile club che vorrebbe acquistare oggi Enrico Preziosi ha detto l’Avellino.

“Vedo volentieri le partite, anche del Genoa. Ovviamente quando posso, non sempre. Gilardino sta facendo davvero bene ed essendo una neopromossa la squadra paga alcuni blackout. Quale club vorrebbe acquistare? L’Avellino, lo farei solo per quella squadra se dovessi tornare nel mondo del calcio. La mia città a cui ho dato poco, ho investito milioni di euro in altre grandi piazze e per il mio paese ho fatto poco. Però in questo momento non ci penso, sono concentrato su altro”.