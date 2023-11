Escluso dal Mondiale di MotoGP, decisione inaudita: ora è ufficiale

Clamorosa decisione: è ufficiale l’esclusione dal prossimo Mondiale di MotoGp. Ecco, di seguito, tutti i particolari

Il 26 novembre del 2023 è una data che gli sportivi italiani difficilmente dimenticheranno: a poche ore di distanza l’una dall’altra sono arrivate due imprese da consegnare agli annali dello sport tricolore.

Jannik Sinner, dopo aver schiantato il numero 1 Novak Djokovic e la sua Serbia in semifinale, ha completato l’opera firmando il punto del 2-0 nella finale contro l’Australia che ha riportato in Italia la Coppa Davis a 47 anni dall’impresa di Adriano Panatta e compagni.

Una meravigliosa giornata di sport per i colori italiani che è stata aperta da Francesco ‘Pecco’ Bagnaia che trionfando a Valencia, nell’ultimo Gran Premio del calendario iridato della MotoGp, si è laureato campione del mondo per la seconda volta consecutiva come, in MotoGp, solo Valentino Rossi e Marc Marquez.

Neanche il tempo di mandare in archivio la stagione 2023 e di celebrare l’alloro iridato bis del centauro torinese che la prossima è già iniziata con le prime prove, ospitate proprio sulle curve del circuito ‘Ricardo Tormo’ di Valencia, e con una clamorosa esclusione.

È ufficiale: il team CryptoData escluso dal Mondiale

È, infatti, arrivata l’ufficialità: con un comunicato diffuso congiuntamente da FIM, IRTA e Dorna Sports è stata resa nota l’esclusione, per “le ripetute infrazioni e violazioni dell’Accordo di Partecipazione che hanno colpito l’immagine pubblica della MotoGP”, dal Mondiale 2024 della MotoGp il team CryptoDATA RNF, guidata dal team principal Razlan Razali

Si chiude così con una drastica e inattesa decisione la querelle divampata nel paddock a seguito dei rumors circa la messa in vendita del team satellite dell’Aprilia. Resta, dunque, una casella scoperta nella griglia di partenza del prossimo Mondiale che deve essere coperta come si legge nel suddetto comunicato: “Il Comitato di Selezione esaminerà ora le candidature per l’ingresso di un nuovo Team indipendente, che utilizzi macchinari Aprilia, per entrare a far parte della griglia di partenza della classe MotoGP per il 2024″.

D’altronde i candidati, che avranno a disposizione le moto della casa di Noale, non mancano tanto che una prima candidatura, quella della Leopard Racing, secondo quanto riportato da Speedweek, sarebbe già stata respinta.

Invece aumentano le quotazioni dell’ingresso in MotoGp, in sostituzione del team CryptoDATA, di Justin Marks, imprenditore ed ex pilota statunitense noto negli Stati Uniti per essere il proprietario, insieme al cantante Pitbull, del team Trackhouse Racing che partecipa al campionato Nascar e che è lo stesso che ha convinto l’ex ferrarista Kimi Raikkonen a riprendere in mano il volante per un paio di gare in Cup Series nelle stagioni 2022 e 2023.