Esonero Pioli: il Milan ha scelto il traghettatore

Ci sono tante voci di calciomercato che riguardano il futuro della panchina del Milan con un possibile esonero di Stefano Pioli dopo l’ennesimo passo falso, questa volta in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Una brutta sconfitta per la squadra rossonera che ora è sempre più lontana dagli Ottavi di Finale di questa edizione di Champions. Perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro dell’allenatore che può essere messo alla porta.

La società sembra pronto a cambiare, con una nuova scelta per la panchina che dovrebbe arrivare per traghettare la squadra fino al termine della stagione.

Milan: esonero Pioli, ore contate e nuovo allenatore

Il Milan di Stefano Pioli non gira più come un tempo. La società pensa che l’allenatore abbia dato tutto se stesso in quest’avventura, ma che più di questo livello non si può andare e per questo motivo si pensa a delle nuove scelte. Al momento c’è il serio rischio che le parti si possano separare dopo il brutto ko subito in Champions League contro il Borussia, che mette quasi fuori ai gironi il club rossonero che ha pochissime chance di passare il turno. Si parla di esonero per l’allenatore.

Perché il tecnico è sotto contratto fino al 2025 con il Milan con uno stipendio elevato e per questo motivo servirà capire che tipo di accordi si può raggiungere per una separazione anticipata. Pioli è a rischio esonero per i risultati altalenanti che vanno avanti ormai da oltre un anno e per questo motivo c’è l’intenzione di affidare la squadra ad un nuovo allenatore.

Milan: Shevchenko traghettatore al posto di Pioli

Può essere Shevchenko la scelta del Milan in panchina come nuovo allenatore per sostituire Pioli in caso di esonero. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, può essere proprio Andriy Shevchenko il prossimo allenatore del Milan per traghettare la squadra fino al termine della stagione, proprio come accaduto a Napoli con Mazzarri.

Shevchenko Milan: la scelta del club

Un grande ritorno in panchina per Shevchenko che in questi mesi è stato impegnato con la guerra in Ucraina ma che ora può tornare in panchina dopo le sue ultime esperienze con la Nazionale dell’Ucraina e il Genoa.

Potrebbe fare ritorno proprio al Milan dove da giocatore ha fatto grandi cose. In queste ore sarebbe stato offerto alla dirigenza del Milan che però non è convinta, inoltre, c’è da valutare il contratto di Stefano Pioli che ha un alto stipendio da 4,2 milioni a stagione.