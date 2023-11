Serie A, gli americani comprano il club: accordo ad un passo

Un altro fondo americano è pronto ad insediarsi ed a investire in Serie A. A confermare quest’indiscrezione gli ultimi aggiornamenti trapelati dal quartier generale del club, considerato il fatto che il presidente sarebbe in costante contatti con gli acquirenti per trovare il prima possibile quest’accordo che potrebbe scrivere nuove pagine importanti della storia della squadra.

Fissato il prezzo, le parti starebbero spingendo per trovare un punto d’incontro che possa accontentare tutti, considerate le ormai dichiarate volontà delle parti.

I tifosi a questo punto non aspettano altro che capire cosa ne sarà del futuro del “loro” club, che dalle promesse fatte parrebbe essere particolarmente ambizioso.

Altri americani in Serie A: stanno comprando il club

Importanti novità arrivano in merito al futuro societario e sportivo del club, che da qui a qualche settimane potrebbe incredibilmente cambiare, in positivo. Stando alle ultime notizie, infatti, l’attuale proprietà sarebbe in contatto con degli acquirenti per cedere le quote di maggioranza della società.

Svolta epocale ma soprattutto storica, che potrebbe capire al club nuovi ed interessanti orizzonti. Di questo scenario, comunque, se n’è già parlato con insistenza nel corso degli ultimi mesi, ma l’impressione è che si sia finalmente, e completamente da nulla, giunti ad una punto di svolta nelle trattative, che potrebbero concludersi con un accordo già nelle prossime settimane, se non addirittura anche prima.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti fra il presidente Maurizio Setti ed un fondo anglo-americano per la cessione del Verona.

Verona, Setti pronto a cedere il club: fissato il prezzo

E’ da tempo che si parla di questa possibilità, e dopo mesi di chiacchiere pare si sia finalmente giunti ad un punto di svolta importante nelle trattative per la cessione dell’Hellas Verona. Maurizio Setti vuole chiudere baracca e lasciare il club nelle mani del miglior proprietario possibile, che a quanto pare sarebbe stato individuato in un fondo anglo-americano con il quale i contatti si sono intensificati nel corso delle scorse ore.

Essendo un club di una specifica caratura storica, e con delle infrastrutture validissime, il Verona ha un valore di mercato importante, al quale Setti si starebbe appoggiando per cercare di guadagnare il più possibile dalla cessione del club. Stando infatti a quanto riportato da TMW, il presidente scaligero avrebbe fissato a 150 milioni di euro il prezzo per il passaggio di proprietà della società veneta.

Verona: settimane decisive per il futuro del club

A fronte di quanto è stato detto, le prossime settimane saranno decisive per il futuro societario dell’Hellas Verona. Se i contatti fra Setti ed il fondo anglo-americano si svilupperanno per il verso giusto, non è da escludere che un accordo per la cessione del club possa essere raggiunto anche nelle prossime ore. Staremo a vedere.