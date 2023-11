Infortunio e annata finita: il Milan compra un nuovo giocatore

Il Milan pronto a comprare un nuovo giocatore, probabilmente dalla lista degli svincolati, secondo quelle che sono le possibilità attuali.

L’infortunio e i tempi di recupero sono stati svelati questa mattina, all’indomani della terribile prestazione fornita dai rossoneri contro il Borussia Dortmund, che si vedono ora ad un passo dall’eliminazione dei gironi di Champions League.

Una situazione quasi senza precedenti con Stefano Pioli che, in un reparto ben preciso, si vede con un solo calciatore a disposizione perché, tutti i restanti, sono finiti KO nel corso di questa prima parte di stagione. E il nuovo infortunio, con esito potenziale di annata finita, sta obbligando i rossoneri ad intervenire sul mercato nell’immediato.

Milan, infortunio e tegola: si teme il peggio dopo la Champions

Si teme il peggio dopo la Champions League, competizione dalla quale il Milan rischia di essere eliminata, non passando poi neppure per l’Europa League.

Sembra piovere sul bagnato per Stefano Pioli e per il Milan perché, nel corso della sfida appunto di Champions League, ha perso un calciatore che si è mostrato in stampelle dopo la sostituzione, preoccupando e non poco tutto l’ambiente rossonero.

E questa mattina, uno dei quotidiani sportivi italiani, ha svelato quelli che sono i potenziali tempi di recupero con possibile annata finita per Malick Thiaw.

Malick Thiaw out per il resto dell’anno: la notizia

Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il problema muscolare legato all’infortunio di Malick Thiaw, porterà il calciatore fermo ai box fino alla fine dell’anno. Tornerà solo nel 2024, con i rossoneri che adesso dovranno prendere una decisione sul come muoversi, considerando che in questo momento l’unico difensore a disposizione è praticamente Tomori, chiamato agli straordinari. L’esperimento di Krunic centrale di difesa è fallito miseramente contro il Borussia Dortmund, pertanto, non è da escludere un acquisto a costo zero per i rossoneri.

Ultime di mercato: il Milan interverrà per sostituire Thiaw

Il solo Simic non può bastare, così come tutta la batteria di difensori centrali che il Milan ha comunque a disposizione dalla formazione Primavera. I rossoneri potrebbero valutare l’opzione di andare verso il mercato degli svincolati, non attendendo la fine del mese quando aprirà il calciomercato invernale.

Secondo le ultime notizie di calciomercato e dando un’occhiata alla lista degli svincolati, appunto, sono poche le soluzioni che soddisferebbero il Milan nel prendere un difensore di esperienza che possa essere, all’occorrenza o comunque per riempire la panchina, schierato accanto a Tomori, unico superstite al momento di un’infermeria che si vede riempita di tutti i difensori centrali del Milan. Tra i nomi più importanti della stessa, quella dell’ex Liverpool e PSG, il difensore Mamadou Sakho. Con lui anche Phil Jones, ex Manchester United.