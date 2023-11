Inter: addio Inzaghi a fine anno, già scelto il nuovo allenatore

Può cambiare il futuro dell’Inter in vista dei prossimi anni. Perché la società nerazzurra si aspetta risposte importanti da Simone Inzaghi in questa stagione, in caso contrario si può andare verso un nuovo allenatore.

Ci sono aggiornamenti che riguardano la scelta che farà il club nei confronti del tecnico in vista dei prossimi anni. Perché al momento è ancora tutto in bilico l’attuale progetto che può cambiare.

C’è la seria possibilità che arrivi una scelta diversa rispetto ciò che si aspettavano tutti, perché ora l’attuale allenatore è messo in bilico nuovamente per il futuro proprio come accaduto lo scorso anno di questi tempi.

Allenatore Inter: Inzaghi a rischio esonero

Serviranno risultati, nient’altro per salvare la panchina di Simone Inzaghi al termine della stagione. Perché al momento la squadra nerazzurra viaggia ad una media importante di punti e risultati in Serie A e Champions League, ma è chiaro che qualcosa può cambiare da un momento all’altro. La società pensa che quest’anno sia l’anno di dover dare risposte importanti provando ad ottenere vittorie che contano come quella in campionato e provando ad arrivare più lontano possibile in Champions.

Dopo due anni senza vittoria in Serie A e con deludenti annate, ora Simone Inzaghi non può più sbagliare. Quest’anno c’è bisogno di provare a vincere lo scudetto o sarà dura andare avanti in futuro insieme sulla panchina dell’Inter. La società è già stata chiara con il proprio allenatore che ora si gioca tutto con le altre società italiane.

Inter: Inzaghi via senza vittoria, c’è Allegri

Allegri può diventare il prossimo allenatore dell’Inter in caso di esonero di Simone Inzaghi. Perché l’attuale tecnico dei nerazzurri ha la pressione della vittoria dello scudetto e senza riuscire a vincere a fine anno dovrebbe dire addio.

Già la scorsa stagione è stata deludente in Italia e a salvare l’allenatore è stata una finale di Champions. Adesso diventa difficile senza vittoria in Serie A che Inzaghi possa restare. All’Inter piace Allegri, che è un pupillo di Marotta.

Allegri Inter: l’idea stuzzica l’allenatore

Si parla tanto del possibile addio di Allegri dalla Juventus a fine stagione e il tecnico potrebbe finire nel mirino di Inter o dell’Arabia Saudita. Da capire quelle che saranno le scelte del club bianconero che può liberare Max che a sua volta poi valuterà cosa è meglio per lui.

Al momento una possibile esperienza sulla panchina dell’Inter può davvero creare interesse per Allegri che andrebbe a prendere il posto di Inzaghi per ottenere risultati importanti in una squadra già abituata al suo sistema di gioco.