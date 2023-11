Irina Shayk, la minigonna è da capogiro: visione rovente

La supermodella russa sfoggia un outfit da capogiro in una serata passata con l’amica Emily Ratajkowski: pioggia di like

Bellissima. Avvenente. Famosa. Ex compagna di celebri personalità dello sport e dello spettacolo. Non si è fatta finora mancare nulla Irina Shayk, la supermodella russa classe ’86 che, nonostante il passare degli anni, mantiene intatta la sua carica di sensualità.

Già supermodella sulla cresta dell’onda prima della sua lunga e chiacchierata relazione con un certo Cristiano Ronaldo, che si è accompagnato a lei per cinque anni, dal 2010 al 2015, Irina ha visto aumentare la sua popolarità anche grazie al binomio con il campione portoghese.

Successivamente, dopo la fine della relazione con CR7, Irina si è legata per 4 anni, fino al 2019, con l’attore americano Bradley Cooper, uno dei ‘bellocci’ di Hollywood. Dalla storia d’amore è nata, nel 2017, una bambina, che ha interrotto solo per qualche mese la fervente carriera di modella della conturbante russa.

Con un seguito pari a quasi 23 milioni e mezzo di followers su Instagram, la russa è indubbiamente tra le donne più desiderate del web. Basta scorrere il suo profilo per capirne il perché.

Restò celebre, proprio all’epoca della sua storia con il calciatore portoghese, una pubblicità di intimo per una noto brand mondiale che invase i cartelloni pubblicitari italiani: un successo che la fece conoscere dalla quasi totalità dei cittadini del nostro paese.

Irina Shayk, alla conquista di New York con un look da capogiro

Approfittando della sua passione per il basket – Irina segue con interesse diversi sport – e dell’amicizia con un altro sex symbol mica da ridere come Emily Ratajkowski, l’avvenente supemodella si è concessa una serata al Madison Square Garden di New York in occasione del match di NBA tra i New York Knicks e i Boston Celtics. La loro presenza, pleonastico sottolinearlo, non è passata inosservata.

Nell’istantanea che Irina ha condiviso coi suoi milioni di fans sui social, la russa ha sfoggiato un outfit che ha mandato in estasi gli spettatori sugli spalti. Continuamente inquadrata a bordo campo, Irina si è fatta notare grazie ad una minigonna vertiginosa che ha indossato sopra degli stivali dal tacco aggressivo che si arrampicano fino a sotto le ginocchia.

Insieme alla bella Emily, Irina ha letteralmente spopolato in un ambiente che, per quanto abituato ad essere popolato da eminenti personalità dello spettacolo, dello star system e dello sport, è rimasto abbagliato dallo straordinario fascino della coppia russo-americana.