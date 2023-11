La Juve riparte da un tecnico eccellente, prenderà il posto di Allegri

La Juve medita una grande rivoluzione in panchina: Allegri è vicino all’addio, e al suo posto si punta a un nome destinato a far discutere.

Il pareggio dello Stadium contro l’Inter ha lasciato la Juve seconda in classifica a -2 dai nerazzurri capolista, ma invece che fiducia sembra aver aperto nuove incognite nella formazione bianconera.

Se infatti è vero, come ha sempre sostenuto Allegri, che l’obiettivo della Juventus è il quarto posto, allora restare agganciati alla lotta per lo scudetto dovrebbe essere visto come un grande risultato. Mai come in questi giorni, però, si torna a parlare con insistenza di un cambio in panchina.

Non si tratta di una novità a breve termine, ovviamente: fino a fine stagione il posto dell’allenatore livornese dovrebbe essere confermato. Ma per il prossimo futuro le cose paiono destinate a cambiare, e non di poco. A lanciare la bomba per primo è stato il direttore del ‘Corriere dello Sport’ Ivan Zazzaroni, intervenuto domenica sera a ‘Pressing’. A suo dire, Allegri avrebbe ormai deciso di dire addio alla Juve, non essendo soddisfatto della situazione attuale del club.

L’ipotesi delle dimissioni è probabilmente quella più verosimile, se di separazione vogliamo parlare. Nelle sue attuali condizioni finanziarie, è complicato immaginare una Juventus che esonera l’allenatore più pagato della Serie A un anno prima della scadenza del suo contratto. La motivazione decisiva per Allegri, a questo punto, sarebbe una ricca offerta già pronta da qualche altra parte, con l’opzione Arabia Saudita sempre sul tavolo, fin dalla scorsa estate.

Allegri ai saluti: ecco chi lo sostituirà alla Juve

Ma se l’allenatore toscano ha davvero deciso di andarsene a fine stagione, i tifosi bianconeri sono interessati soprattutto a chi ne rileverà la panchina.

Una pista sempre forte è quella del ritorno di Antonio Conte, dato che l’azzeramento dei vertici societari ha rimosso anche gli ultimi ostacoli di natura personale a questa eventualità. Ma Conte potrebbe richiedere grossi investimenti sul mercato, ad oggi difficilmente realizzabili. Per questo si valutano anche altre opzioni, come quella di Roberto De Zerbi.

Sarebbe proprio lui il sogno dei tifosi bianconeri, secondo un recente sondaggio effettuato dal sito ‘Calciomercato.it’. L’attuale tecnico del Brighton è il preferito dal 37,3% delle persone che si sono espresse sul social network X a questo proposito, sopravanzando l’ipotesi Conte non di poco: 31,4% per il miste leccese. Più staccata ancora (25,5%) l’idea di una conferma di Allegri, mentre veramente pochi tifosi (5,9%) sarebbero propensi a una scommessa assoluta come Thiago Motta o Raffaele Palladino.