Lo prende l’Inter a gennaio: annuncio in diretta

L’Inter è decisa a mettere a segno un grande colpo per gennaio: i nerazzurri vogliono rinforzare una zona del campo ben precisa.

Una delle battute che è circolata maggiormente sui social dopo Juventus-Inter è stata quella che menzionava i fischi a Cuadrado come unica emozione del secondo tempo.

In effetti nella ripresa bianconeri e nerazzurri non hanno voluto farsi male, lasciando così le distanze invariate in classifica (Inter prima a +2 sulla Juve). Tuttavia l’ingresso di Cuadrado ha scatenato bordate di fischi da parte dei suoi ex tifosi, evidentemente infastiditi dalla scelta del colombiano di indossare la maglia nerazzurra. Un’avventura, quella di ‘Panita’, che potrebbe però già essere giunta al capolinea.

In questa prima parte di stagione, infatti, Cuadrado non ha lasciato il segno all’Inter anche a causa di alcuni infortuni che ne hanno frenato il rendimento. I problemi fisici e l’età del giocatore – che ha 35 anni, ndr – stanno imponendo dei ragionamenti alla dirigenza interista in vista della prossima stagione o forse già per gennaio.

Inter, annuncio in diretta! Arriva il terzino destro

Qualche voce proveniente da Milano afferma infatti che Marotta sia già alla ricerca di un terzino destro per sostituire Cuadrado. Il colombiano dovrebbe rimanere all’Inter fino al termine della stagione ma a gennaio il direttore generale potrebbe lanciare l’assalto a qualche giovane talento per consentire a Simone Inzaghi di disporre di una soluzione in più sulla fascia destra.

Ne è convinto anche il giornalista Alfio Musmarra, che ai microfoni di TvPlay parla proprio della situazione relativa all’ex juventino e alla necessità dell’Inter di trovare una pedina più convincente in quel ruolo. Per Musmarra il club si muoverà già a gennaio perché Cuadrado “non sta dando garanzie” e la dirigenza nerazzurra reputa praticamente scoperto il ruolo di terzino destro.

Ma quali sono gli obiettivi principali di Marotta e Ausilio? Musmarra afferma di non sapere il nome in cima alla lista dei desideri dell’Inter, anche se qualche indiscrezione in questi ultimi giorni è circolata. Si parla molto di Agustin Giay, il giovane talento del San Lorenzo su cui hanno messo gli occhi molti big club europei: la sua clausola di rescissione è di 14 milioni di euro, ma Marotta proverà ad abbassarla.

Infine, Musmarra ha fatto un accenno anche a Colpani, ritenendo difficile un suo approdo in nerazzurro: per il giornalista è più facile che l’ottimo centrocampista del Monza finisca alla Juve o al Milan. La sua preferenza, secondo Musmarra, sarebbe proprio per i rossoneri, ma l’inserimento della Signora cambierebbe le carte in tavola.