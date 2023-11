Ancelotti in Serie A nel 2024: niente Brasile, dalla Spagna circola una voce

By

Il colpo di scena è su Carlo Ancelotti e arriva dalla Spagna la notizia che lo riguarda su un ritorno in Serie A.

Dal Brasile sembra poter saltare l’ipotesi di vederlo come Commissario Tecnico, considerando gli alti e i bassi che si sono avuti su tali contatti che vengono smentiti volta dopo volta, nonostante non ci sia niente definitivo e considerando quella che è la situazione contrattuale ancora non chiarissima per il futuro.

Al momento il rinnovo è fermo, con il tema che però è caldissimo in casa Real Madrid. Proprio da lì, dalla Spagna, sono emerse delle voci e che sono circolate con insistenza, per un ritorno di Carlo Ancelotti in Serie A. Questa sera tornerà a sfidare il Napoli ma, stando ai rumors, potrebbe tornare a sfidarlo pure nelle sfide di campionato nel 2024.

Ancelotti in Serie A nel 2024: spunta l’ipotesi sul ritorno

In Serie A sono diverse le squadre ai vertici che, a fine stagione, potrebbero cambiare il proprio allenatore a fine stagione, chiudendo così un ciclo dopo gli anni vissuti col proprio tecnico in panchina.

In verità, c’è anche chi cambierebbe la guida tecnica da subito, com’è successo al Napoli che ha scelto di affidare la propria panchina a Walter Mazzarri, in attesa poi di capire cosa accadrà al margine della stagione. Ovviamente, sul ritorno di Ancelotti in Serie A è da escludere il Napoli, che ha già allenato, con scarsi risultati che portarono al suo esonero.

A fine stagione il tecnico di Reggiolo saluterà il Real Madrid, secondo quelli che sono i rumors che arrivano dalla Spagna e, dagli stessi media iberici, sono emerse voci su un ritorno in una big d’Italia per il 2024. A cambiare l’allenatore, con esonero, sarà il Milan: Stefano Pioli ha le ore contate e il nome di Carlo Ancelotti è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri.

Milan, ritorno Ancelotti: c’è una voce che circola dalla Spagna

Stefano Pioli è a rischio esonero immediato, con guida tecnica affidata ad un traghettatore. Potrebbe scattare il licenziamento, col Milan che cercherà di dare uno scossone dopo un campionato non all’altezza delle aspettative, in particolar modo poi in Champions League, perché i rossoneri sono a rischio eliminazione, potendo arrivare addirittura quarti.

Dalla Spagna circolano voci insistenti, precisamente da Fichajes.net, di un addio al Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma senza finire poi al Brasile in qualità di Commissario Tecnico. L’allenatore ex Napoli potrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan nel 2024.

Ultime Milan: filo diretto con Ibrahimovic per il ritorno di Ancelotti

Potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, in qualità di nuovo membro dello staff dirigenziale del Milan a convincere Carlo Ancelotti sul suo ritorno in rossonero. Secondo i rumors, l’ipotesi non è da escludere con lo stesso allenatore che più volte ha dichiarato di essere legatissimo all’ambiente Milan e ai colori rossoneri.