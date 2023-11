Milan, ecco il prossimo super ‘colpo’: firma in arrivo

Il Milan sembra pronto a rinforzare la propria rosa con un nuovo colpo; la firma del giovane talento sta per arrivare

L’ultima giornata di campionato ha visto il Milan imporsi uno a zero contro la Fiorentina grazie alla rete, decisiva, di Theo Hernandez. Vittoria importante per la classifica dei rossoneri ma i riflettori sono andati, per forza di cose, su Camarda. Il baby talento di quindici anni è entrato a pochi minuti dalla fine diventando il più giovane ad esordire nel massimo campionato italiano.

Serata impossibile da dimenticare per un giocatore con tutto il futuro davanti a lui. Pioli, al termine del match, ha voluto elogiare il suo attaccante sottolineando come sia un giocatore non solo giovane ma anche maturo, con grande talento e che si meritava assolutamente questa opportunità in uno stadio importante come San Siro.

Le qualità di Camarda sono indiscutibili e lo testimonia il fatto che ha sempre giocato in categorie diverse dalla sua. Attualmente è il centravanti della primavera rossonera (guidata da Ignazio Abate) ed ha realizzato sette gol tra tutte le competizioni. Un giocatore con tante aspettative ma anche la necessità di crescere senza troppe pressioni addosso visto la giovane età.

Milan, pronto il contratto per Camarda: respinto l’interesse del Dortmund

Il Milan non pensa solamente al presene ma anche al futuro e, proprio per questo, la società rossonera vuole andare a blindare il baby talento con un contratto che può far iniziare, a tutti gli effetti, la carriera da professionista dell’attaccante.

Camarda, talento rossonero, compirà sedici anni il prossimo dieci marzo e a quel punto l’attaccante avrà la possibilità di firmare il suo primo contratto da professionista. Il Milan non ha nessuna voglia di farsi scappare il giovane centravanti ed ha tutta l’intenzione, di blindare il classe 2008.

Respinti gli interessi di diversi club tra cui il Borussia Dortmund che ha sempre dimostrato nelle ultime stagioni di saper lavorare con i giovani, farli crescere nel migliore dei modi e aumentare il loro valore dal punto di vista tecnico e sotto il lato economico.

Il Milan, dopo l’esordio in prima squadra, vuole tenersi stretto un giocatore di grande talento ed iniziare un percorso con la speranza di avere, tra qualche anno, l’attaccante che possa prendersi sulle spalle la squadra e trascinarla a suon di gol verso grandi traguardi. Contro la viola deve essere stato il primo passo di una grande storia d’amore.