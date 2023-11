Milan, esonero Pioli: riflessioni in corso, arriva la bomba – TS

Il Milan è pronto ad esonerare Stefano Pioli? Riflessioni in corso da parte della società, ecco cosa può accadere nelle prossime ore. C’è la bomba.

Gli ultimi risultati non hanno soddisfatto la dirigenza rossonera. Il primo obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione agli ottavi di Champions League, rischia di saltare. Serve solo un miracolo per il Milan, nel prossimo turno, con la vittoria in trasferta contro il Newcastle e la sconfitta in concomitanza del Psg a Dortmund. Intanto, ecco le ultimissime riguardo il futuro in panchina dell’allenatore del Milan Stefano Pioli.

Riflessioni in corso da parte del club rossonero che sta facendo delle valutazioni riguardo il futuro sulla panchina del Milan di Stefano Pioli. L’allenatore rischia di essere esonerato già nelle prossime ore. Il passo falso di San Siro, di ieri in Champions League, è troppo grave.

Milan: Pioli rischia l’esonero, nuovi aggiornamenti

Secondo le ultime notizie di calciomercato, la dirigenza del Milan non sarebbe soddisfatta dell’operato di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo la pessima uscita contro il Borussia Dortmund di ieri, hanno compromesso la qualificazione al turno successivo di Champions League. Per andare agli ottavi servirà un miracolo, ecco perché il primo obiettivo stagionale rischia di svanire.

Per questa ragione, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il confronto tra dirigenza e staff tecnico sulla partita contro il Borussia sarebbe stato acceso nel post gara di San Siro. Nella squadra rossonera qualcosa non ha funzionato, questo è abbastanza evidente. Si sono rivisti gli stessi errori del passato con il solito infortunio in difesa che ha suggellato una serata da incubo per i giocatori, che sembrano aver perso la fiducia del proprio allenatore. A deludere soprattutto i big, che non hanno risposto all’appello del tecnico.

Normale, dunque, che il Milan ragioni sul futuro di Stefano Pioli che rischia l’esonero. Il tecnico non è riuscito a dare la svolta sperata dalla società che nonostante le difficoltà, a più riprese, l’ha confermato in panchina. Questo ennesimo passo falso può essere decisivo. Ecco perché la dirigenza del Milan valuta l’addio immediato di Pioli e l’arrivo di un nuovo allenatore.

Milan esonero Pioli: il sogno è Antonio Conte, Abate l’opzione low cost

Su Stefano Pioli aleggia l’ombra di Antonio Conte. L’ex tecnico del Tottenham è attualmente libero e sarebbe il profilo gradito da società e tifosi. Serve un’impresa per convincerlo a firmare, dopo il no al Napoli ha manifestato la sua intenzione di non subentrare e di avviare un nuovo progetto la prossima estate. In caso di esonero di Pioli, il Milan può pensare anche all’opzione low cost e promuovere Abate sulla panchina della Prima Squadra. L’attuale tecnico della Primavera è un serio candidato, nel caso in cui le cose non dovessero andare bene con Stefano Pioli che ad oggi è a rischio.