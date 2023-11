Calciomercato Milan, l’infortunio inguaia Pioli: cambia tutto

Piove sul bagnato in casa Milan, visto che l’infortunio del calciatore inguaia Stefano Pioli e dirigenza, i cui piani nel prossimo calciomercato (estivo) potrebbero essere completamente stravolti a fronte di questo problema fisico.

Le condizioni del calciatore sono quelle che sono, ed i risuolati degli esami ai quali si è sottoposto in giornata portano il club a valutare seriamente il suo futuro in squadra. Di mezzo ci sono tanti soldi, eventualmente, da sborsare, e considerato il rendimento altalenante del ragazzo questo affare potrebbe incredibilmente saltare.

La società è infatti particolarmente spazientita, considerata anche la lunga degenza che il giocatore sarà costretto a superare prima di tornare in campo.

Milan, infortunio grave: le condizioni preoccupano

Brutte notizie arrivano dall’infermeria in vista dei prossimi impegni stagionali, visto che il giocatore sarà costretto a rimanere fermo ai box per diverse settimane a causa di un infortunio che potrebbe avere delle ripercussioni importanti sulla sua carriera.

In questa faccenda il Milan è indirettamente coinvolto, visto che in ballo ci sarebbe il futuro di Charles De Ketelaere. Dopo un primo mese ad alti livelli, il belga è tornato ad avere un rendimento incostante anche con l’Atalanta, come confermano anche le ultime uscite stagionali nelle quali è partito praticamente sempre dalla panchina, esclusa l’ultima contro il Napoli. Essendo in prestito con diritto di riscatto, la Dea nel corso di questi ultimi mesi di stagione farà le sue dovute valutazioni su De Ketelaere, che nel frattempo si è fermato per infortunio.

Stando infatti a quanto riportato nelle scorse ore da Sky Sport, gli esami ai quali si è sottoposto in giornata il belga hanno evidenziato una lesione muscolare obliquo interno addominale a sinistra. Per fortuna si tratta di una lesione di basso grado, ma per sicurezza De Ketelaere nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori risonanze per stabilire i tempi di recupero, che si prospettano essere lunghi.

Infortunio De Ketelaere: ecco quante partite salta

Aleggia preoccupazione attorno alle condizioni di Charles De Ketelaere, fermatosi nelle scorse ore a causa di un infortunio importante anche se di lieve entità. Al momento, però, come anticipato, non sono ancora stati resti noti i tempi di recupero per il belga, il cui forfait contro il Torino di lunedì sera è certo. A seguito di ulteriori risonanze si definiranno anche con precisione quante partite salterà De Ketelaere, che a questo punto potrebbe essere in dubbio anche per la partita del 9 dicembre contro il Milan. Staremo a vedere.

Milan, De Ketelaere può tornare a giugno: le ultime

A fronte di questo infortunio, e del rendimento deludente ed altalenante di questo inizio di stagione, l’Atalanta potrebbe rispedire al Milan De Ketelaere non riscattandolo. Al momento nessuna conferma è arrivata in merito a questa indiscrezione, ma se il belga non dovesse cambiare registro al Dea potrebbe decidere di non investire i 20 e passa milioni accordati con il diavolo nella passata estate.

Inutile dire che questo scenario potrebbe poi di conseguenza cambiare i piani del Milan nel prossimo calciomercato, che a quel punto avrà meno liquidità a disposizione da investire, oltre al nuovo problema De Ketelaere che dovrà essere in qualche modo piazzato altrove.