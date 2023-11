Milan, nuovo infortunio: è ufficiale, torna tra due mesi

Ultimissime Milan: nuova tegola per Stefano Pioli che perde un titolarissimo. Il calciatore tornerà anche lui nel 2024.

Incredibile sfortuna per il Milan. La serata di ieri di San Siro ha lasciato profondi strascichi sull’infermeria dei rossoneri. C’è un nuovo grave infortunio per il tecnico Stefano Pioli che adesso è in piena emergenza in quel reparto. Ecco il comunicato ufficiale da parte del club, riguardo lo stato di salute del calciatore che tornerà a disposizione direttamente il prossimo anno.

Momento no per il Milan che è alle prese con evidenti difficoltà. La quasi eliminazione in Champions League ha messo a dura prova l’umore della squadra che in questo momento si sente smarrita. L’ennesimo passo falso ha nuovamente messo in discussione l’operato di Pioli ma a finire sotto la lente d’ingrandimento è anche il tema degli infortunati. Ieri, infatti, un altro giocatore è uscito a causa di un brutto stop. Ecco svelati i tempi di recupero.

Milan: comunicato ufficiale, ecco chi si è fatto male

L’esito degli esami ha confermato le brutte sensazioni di ieri sera con il calciatore che è uscito a causa di un problema muscolare, nel corso della gara persa contro il Borussia Dortmund. Pessime notizie, dunque, per Stefano Pioli che dovrà rinunciare ad un dei suoi punti di forza.

Il calciatore salterà diverse gare di campionato e l’ultimo appuntamento in Champions League contro il Newcastle. Ecco il comunicato ufficiale da parte del club rossonero che ha reso noto i dettagli riguardo questo infortunio.

“Malick Thiaw si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica che ha evidenziato la presenza di una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra, la cui evoluzione verrà rivalutata fra 7-10 giorni”.

Milan, Thiaw infortunato: chi gioca al suo posto?

Piena emergenza infortunati Milan. Nelle prossime settimane è previsto un nuovo controllo per il calciatore. Ma in quel reparto Pioli deve già fare a meno di Pellegrino e Kalulu, che torneranno nel 2024. Ecco perché il tecnico potrebbe aggregare in Prima Squadra Simic o adattare, come fatto ieri contro il Borussia, Krunic nella posizione di centrale difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni la brutta lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra di Thiaw potrebbe costare aro al Milan che potrà avere a disposizione il tedesco solo nel 2024.