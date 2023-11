Milan, confronto con Pioli: la decisione di Cardinale

Stefano Pioli è considerato il principale responsabile del momento negativo del Milan. Confronto immediato con Cardinale, l’annuncio

Nel calcio tutto cambia in fretta in base ai risultati: un giorno sei in cima, l’altro giù nell’inferno. Il Milan ha collezionato un’altra sconfitta in Champions League con una disfatta casalinga contro il Borussia Dortmund. Ora serve un’impresa per strappare il pass per gli ottavi di finale: Stefano Pioli nell’occhio del ciclone. Una rivoluzione totale per affrontare la tempesta che si è affacciata sulla compagine rossonera: ecco la verità a galla.

Il Milan ha rivoluzionato la rosa in estate per ambire a nuovi risultati entusiasmanti. Sono arrivati tanti giocatori dopo l’addio di Sandro Tonali per circa 80 milioni di euro al Newcastle. Un momento decisivo per trovare subito una decisione: in caso di Europa League, sarebbe davvero una sconfitta doppia per i tifosi rossoneri che volevano replicare il percorso entusiasmante della passata stagione. Ora ci sarà subito un confronto tra Stefano Pioli e la dirigenza per capire i motivi delle ultime disfatte. Inoltre, sarà valutato anche il problema dei tanti infortunati.

Milan, incontro a Milanello: ecco la verità

Lo stesso allenatore del Milan è stato così attaccato per la gestione della gara e per quello che riguarda i tanti infortunati. Un periodo non troppo esaltante per i colori rossoneri che vogliono tornare a brillare come un tempo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ad oggi non ci sono segnali di un cambio repentino sulla panchina del Milan. Rispondendo ad un fan su Twitter, ha rivelato che ci sarà un confronto con Cardinale: ne parleranno, ma per adesso Stefano Pioli dovrà restare fino al termine della stagione.

Si darà ancora fiducia all’allenatore rossonero che ha riportato due anni fa lo Scudetto in casa Milan. Anche la scorsa stagione è stata vissuta tra alti e bassi per poi centrare alla fine la semifinale di Champions League, persa soltanto contro l’Inter poi arrivata in finale. Ora Stefano Pioli cercherà di recuperare il prima possibile Rafael Leao, fermo ai box per infortunio: il talentuoso giocatore portoghese è l’uomo in più del Milan. La sua assenza si fa sentire tanto nell’economia del gioco rossonero ed ora c’è sempre più bisogno del suo apporto.