Monica Bertini regina di Serie A: la scollatura lascia senza fiato

La signora della Serie A ha lasciato ancora una volta tutti i suoi fan senza parole. Una visione celestiale in diretta tv

Monica Bertini è semplicemente meravigliosa alla guida di Pressing su Italia 1. Ogni domenica sera, attorno alla mezzanotte, con i suoi prestigiosi ospiti commenta quanto accaduto nell’ultima giornata di campionato.

C’era una volta l’era di Ilaria D’Amico come madrina della nostra Serie A. La compagna di Gigi Buffon dominava la scena a Sky, accentrando su di sé l’attenzione anche per le gare di Champions League. One woman show a tutto tondo, dotata di grandissima competenza e una bravura innata come giornalista televisiva.

La D’Amico ha deciso però di appendere il microfono al chiodo, per dedicarsi ad altri progetti della comunicazione a lasciando il suo scettro ad un’altra bellezza mozzafiato: Diletta Leotta. Nel frattempo la piattaforma satellitare ha perso i diritti in favore di Dazn e proprio lì la presentatrice siciliana ha ritagliato il proprio spazio.

Un seguito incredibile, alimentato e ingigantito grazie ai social, dove Diletta colleziona stragi di cuori. Su Instagram è praticamente una vera influencer e dopo la nascita della figlia non ce n’è per nessuno. Dei quadretti bellissimi che oltre ad intenerire non lasciano mai indifferenti le diverse centinaia di migliaia di fan.

Monica Bertini, ancora spettacolo a Pressing: troppo bella per essere vera

Chi sta scalando posizioni nel cuore degli appassionati di calcio è Monica Bertini, conduttrice sportiva di Mediaset e attuale volto di Pressing Serie A. La Bertini ogni domenica sera è impegnata nella conduzione del programma ideato da Raimondo Vianello negli anni ’80 e anch’essa non lesina bravura e bellezza sullo stesso livello.

Nata nel 1983 a Parma, i suoi studi l’hanno condotta a Milano, dove dopo aver completato la laurea in Scienze della Comunicazione si è lanciata nel mondo del giornalismo. Monica è seguitissima anche su Instagram e proprio grazie ai social comunica spesso con fan e telespettatori. L’ultimo post è stata utile per ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita nell’ultima puntata di Pressing, domenica notte, con un picco di ascolto che lascia ben sperare.

Le sue parole su Instagram sono state: “C’è sempre una buona ragione per sorridere e quella di oggi siete voi che ci avete seguiti in tantissimi ieri sera a @pressingreal grazie grazie grazie”. Il tutto accompagnato da questa magnifica foto di lei sorridente, avvolta in un meraviglioso abito bianco, con una scollatura delicata e una bellezza dirompente.