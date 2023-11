Napoli, retroscena Ancelotti: finalmente i veri motivi dell’addio

Dopo tanti anni esce fuori la verità, perché ci sono delle rivelazioni importanti riguardo quello che è accaduto in passato durante l’esperienza a Napoli di Carlo Ancelotti.

Uno dei più grandi tecnici di tutti i tempi, se non il migliore, è stato dopo anni fuori dall’Italia sulla panchina del Napoli per poco tempo, perché è poi arrivato un esonero a sorpresa.

La società è stata costretta a dover cambiare allenatore a stagione in corso perché c’è stato un vero e proprio ammutinamento da parte dei giocatori nei confronti del tecnico e della società.

Ancelotti Napoli: le ultime sull’esonero passato

Era arrivato come grande acquisto, forse il migliore di sempre dell’era De Laurentiis, eppure è arrivato un addio di Carlo Ancelotti in maniera inaspettata nella sua avventura a Napoli. Perché il tecnico è stato fatto fuori dalla società dopo soli pochi mesi dal suo arrivo, per aver preso una scelta contro il club. Ora viene fuori la verità di quello che accadde tempo fa.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti con una notizia del tutto inaspettata e svelata da parte di un ex giocatori di quei tempi. Fernando Llorente, ex attaccante del Napoli, ha raccontato quello che è accaduto al Napoli di Carlo Ancelotti, svelando dopo tanto tempo la verità.

Ammutinamento Ancelotti Napoli: la verità di Llorente

A raccontare la verità è stato Fernando Llorente che ha svelato ai microfoni del noto quotidiano spagnolo As quello che è accaduto in passato ai tempi del Napoli con l’esonero di Carlo Ancelotti arrivato dopo l’ammutinamento della squadra per la scelta dura della società di andare in ritiro. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

«Ancelotti è un tecnico impressionante, è stato un peccato che De Laurentiis abbia voluto mandarci in ritiro per punizione e noi abbiamo rifiutato. Ancelotti si è schierato con noi e quindi è stato esonerato».

Calciomercato: futuro Ancelotti, rinnovo o altra avventura

Ancelotti oggi è l’allenatore del Real Madrid e ancora non è chiaro quello che sarà il suo futuro. Perché il tecnico è in scadenza di contratto e da un momento all’altro potrebbero arrivare offerte importanti per lui. Si valuta il futuro del tecnico che può approdare sulla panchina del Brasile o altri club. Un’altra ipotesi può essere quella del rinnovo di contratto col Real Madrid.