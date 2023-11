Napoli-Inter: Mazzarri contro Inzaghi, è già iniziata

Napoli Inter sarà il prossimo big match di Serie A che può dire tanto per quanto riguarda la corsa scudetto in Italia. Per Mazzarri e Inzaghi potrebbe già essere iniziata questa sfida a distanza.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano direttamente dalla Champions League, dove le due squadre italiane scenderanno in campo nella stessa ora entrambi fuori casa.

Partite di Champions League che preparano a quello che sarà poi la sfida di Serie A tra Napoli Inter, con le due formazioni che cambieranno qualcosa rispetto a ciò che ci si aspettava.

Napoli Inter: inizia con la Champions League

Napoli Inter inizia già di mercoledì in vista delle partite di Champions League che affronteranno gli azzurri contro il Real Madrid e i nerazzurri contro il Benfica. Saranno due partite davvero importanti tra le due squadre, chi cerca gli Ottavi e chi li ha già conquistati.

Intanto, in vista della Champions League che i due allenatori provano a fare dei cambiamenti nelle formazioni per dare tutto in Napoli Inter. Decisive le prossime ore in vista anche della gara di Serie A.

Formazioni Real Madrid Napoli: le scelte di Mazzarri

Il Napoli scenderà in campo al Bernabeu per una grande partita contro il Real Madrid di Champions League. Non c’è possibilità di cambiare tanto per gli azzurri che cercano la qualificazione agli Ottavi di Finale con un turno d’anticipo. Segnale importante da parte di Mazzarri che ha fatto queste scelte per Real Madrid Napoli, non considerando tanto la gara Napoli Inter:

REAL MADRID (4-3-2-1): Lunin; Carvajal, Rugdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham, Diaz; Rodrygo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Formazioni Benfica Inter: le scelte di Inzaghi

Cambia di più l’Inter di Simone Inzaghi rispetto al Napoli di Walter Mazzarri. I nerazzurri hanno ammesso di avere la testa alla Champions e poi si penserà al Napoli, ma i tanti cambi sono un chiaro segnale da parte della squadra capolista in Italia che non ha nessuna intenzione di perdere il primato. Queste le scelte di Simone Inzaghi per Benfica Inter con un occhio di riguardo anche a Napoli Inter: