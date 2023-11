Pioggia di milioni per Sinner: le cifre sono sconvolgenti

Sinner, questo sì che merita di essere definito un anno d’oro: ecco quanto e come è cresciuto il conto in banca del tennista azzurro.

Il boato di San Siro, nella serata di martedì, è stato decisamente la ciliegina sulla torta. Il giusto coronamento di un anno che rimarrà a lungo impresso nella mente dei tifosi.

E in quella di Jannik Sinner, naturalmente, che in questo 2023 è definitivamente esploso riuscendo a toccare vette che credevamo inarrivabili fino a raccogliere l’applauso anche dei tifosi del “suo” Milan in un impianto gremito per la sfida di Champions.

Un anno d’oro, in tutti i sensi. Perché sarebbe sbagliato pensare che l’altoatesino ne abbia ricavato solo trofei e prestigio, applausi e fama a livello mondiale. Collezionando così tanti successi, infatti, il nativo di San Candido si è anche portato a casa un sacco di soldi. Ma davvero un sacco. Prima di scoprire quanto abbia messo in tasca in totale proviamo, però, a fare un velocissimo recap. Iniziamo quindi col dire che Jannik, in questi 11 mesi, si è imposto in 4 tornei, Coppa Davis esclusa, e ha messo in fila la bellezza di 64 vittorie. Le sconfitte rimediate, ora che possiamo tirare le somme, sono solo 15, un dato che sintetizza alla perfezione quanto esponenziale sia stata la sua crescita.

Anche dal punto di vista economico, logica conseguenza della sua popolarità in continua ascesa, è andata benissimo. Vi basti sapere che Sinner è uno dei tennisti che hanno guadagnato di più nel 2023. Merito non solo delle sue innumerevoli vittorie, che ovviamente hanno gonfiato il suo conto in banca, ma anche, appunto, del fatto che piazzandosi al quarto posto del ranking mondiale sia ormai noto ai quattro angoli del globo.

Sinner, un anno d’oro in tutti i sensi

Sarete certamente curiosi, a questo punto, di scoprire quanto ha guadagnato Sinner nel 2023. Ed eccovi accontentati: la cifra che l’ex pupillo di Riccardo Piatti ha portato a casa, al termine di questo annus mirabilis, ammonta complessivamente a 28 milioni di euro circa.

A livello di prize money, contando anche quello che ha incassato vincendo la Coppa Davis in squadra con i suoi compagni (sono toccati circa 700mila euro a testa) si è portato a quota 8,3 milioni di euro.

Hanno fatto meglio in questo senso solo Novak Djokovic, che si è assicurato esattamente il doppio di quanto è toccato a Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, che hanno messo in tasca rispettivamente circa 11 milioni e poco più di 9 milioni. Da dove arrivano, invece, i restanti 20 milioni spettanti al numero 1 d’Italia?

Dagli sponsor, ovviamente, che lo hanno letteralmente riempito d’oro. Solo Nike gliene corrisponde 15 l’anno, mentre le collaborazioni con tutti gli altri brand che lo hanno assoldato – citeremo solo, a titolo esemplificativo, Lavazza, Fastweb, Alfa Romeo, Pigna, Rolex e Panini – ne fruttano 5 in totale. E il bello è che siamo solo all’inizio: dove mai potrà arrivare, di questo passo, il fenomeno altoatesino?