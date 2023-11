“Quanto sei bella Roma”: Elodie fa esplodere Instagram

Elodie su Instagram scatena il delirio, la popstar vive uno dei suoi momenti più significativi e sfodera tutto il suo fascino

È il grande momento di Elodie, protagonista assoluta della scena musicale in questi giorni. La popstar romana sta confermando per l’ennesima volta tutte le ragioni del suo successo, che abbiamo ben imparato a conoscere, in un autentico e meritato trionfo di pubblico.

Numeri da urlo per il suo tour nei palazzetti, che era attesissimo e che ha fatto vivere ai fan sfegatati della 33enne popstar momenti davvero magici e unici. Tra le date di Milano, Napoli e Roma, Elodie ha sfoderato tutto il meglio di se stessa, con interpretazioni vibranti e suadenti. La sua cifra stilistica, come ben sappiamo, si compone non solo di parole avvolgenti e una voce sublime e ormai immediatamente riconoscibile, ma anche di ritmi irresistibili e con movenze, dal vivo e nei video, che contribuiscono eccome a far sognare i suoi fan.

Per i suoi quasi tre milioni e mezzo di followers su Instagram, tra chi non è riuscito a essere presente ai suoi concerti, c’è la possibilità di rimediare godendosi tutte le immagini che Elodie sta postando, condividendo con tutto il web la sua gioia e il suo entusiasmo, per serate assai significative anche per lei. E la cantante ci sta offrendo davvero il meglio, con una alternanza da batticuore di look micidiali che sul palco lasciano sempre il segno.

Elodie in concerto a Roma: due serate memorabili, scatti mozzafiato e pubblico fuori di testa

Inevitabilmente, Elodie attendeva con ansia le due date in cui si sarebbe esibita di fronte al pubblico di ‘casa’ sua, a Roma. Al palazzetto dello sport della Capitale, sono andate in scena due serate a dir poco roventi, come si può vedere a titolo esemplificativo da questo scatto.

Un due pezzi rosso fiammante, con shorts cortissimi e un top seducente e provocante in grado di far risaltare le sue curve. Espressione concentrata, magnetica e suadente, Elodie si è lasciata andare con trasporto al momento e ovviamente i fan hanno risposto presenti.

Tra il pubblico, ad applaudirla, c’era anche il suo fidanzato, l’ex pilota di Moto GP Andrea Iannone, che l’anno prossimo vedremo in Superbike dopo la lunga squalifica per doping. Intanto, il tour di Elodie non è ancora finito: altre due date tutte da vivere, a Firenze il 5 dicembre e gran finale il 9 dicembre al Forum di Assago, per una data extra.