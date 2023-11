Real Madrid: il nuovo allenatore porta Mbappe

Si valuta quello che sarà il futuro dell’attaccante francese che è pronto a dire addio al progetto del Paris Saint Germain che si sta sgretolando sempre di più anno dopo anno. C’è pronto il Real Madrid a prendere il campione con un nuovo allenatore.

Tutto pronto per quello che sarà un anno di grandi cambiamenti nel 2024, dove diverse società faranno investimenti e incasseranno cifre importanti in base a quelli che saranno acquisti e cessioni di ogni tipo.

Perché il prossimo anno sarà caratterizzato ancora una volta dai tanti cambiamenti in panchina, come accaduto di recente. Diversi progetti sono pronti a chiudersi e si darà il via a nuovi cicli, è pronto anche il Real Madrid.

PSG: Mbappe pronto all’addio, c’è il Real Madrid

Mbappe è di nuovo in scadenza di contratto, al termine della stagione saluterà il Paris Saint Germain questa volta. Perché dopo tanti anni che sembrava fatta di recente con il Real Madrid, alla fine è poi sempre arrivato il rinnovo breve con il club francese che l’ha ricoperto di milioni con un super ingaggio sempre in crescendo. Adesso però la sua avventura sembra giunta al termine, perché lo stesso calciatore non sembra più stimolato di restare in Francia.

Da anni c’è il Real Madrid che vuole fare di tutto per ingaggiare Mbappe e ora Florentino Perez può essere vicino al suo grande sogno. Il presidente dei Blancos ha deciso di provare a chiudere il colpo nel giro dei prossimi mesi e per questo motivo c’è la possibilità che tutto si possa definire il prima possibile. Nel 2024 si può definire l’affare visto che il giocatore è in scadenza.

Real Madrid: Zidane allenatore, porta Mbappe

Il Real Madrid deve risolvere anche la grana dell’allenatore con Ancelotti in scadenza di contratto che può non rinnovare. A quel punto Florentino potrebbe decidere di ingaggiare un nuovo allenatore e tra le varie scelte c’è quella che porterebbe al ritorno del francese Zidane che arriverebbe al Real Madrid e porterebbe con se Mbappe.

Già nei prossimi mesi si può provare a trovare l’intesa giusta, ma il Real Madrid sta cercando di fare di tutto per ingaggiare Mbappe questa volta e nel 2024 ha solo un obiettivo dal punto di vista del mercato.

Real Madrid: Mbappe pronto ad accettare

A differenza degli altri anni questa volta Mbappe sembra orientato ad accettare il Real Madrid e dire addio definitivamente al progetto del PSG.