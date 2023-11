Lutto nel mondo del calcio: muore a 25 anni, club sotto shock

Un grave lutto scuote il mondo del calcio: il calciatore è infatti morto prematuramente all’età di 25 anni, con ancora tutta una carriera davanti. Club e tifosi sotto shock, così come tutto il movimento nazionale ed internazionale, che si è stretto calorosamente attorno al dolore della famiglia.

Si tratta ovviamente di una notizia terribile, che inciderà sugli umori della piazza e dei giocatori, che d’ora in poi giocheranno sicuramente nel nome e del ricorso del loro compagno tristemente scomparso.

Da capire ora cosa succederà, ma la vita va avanti, così come il campionato, che sicuramente nella prossima giornata dedicherà un qualche ricordo in memoria del giocatore. Ad annunciare la morte del ragazzo è stato lo stesso club nelle scorse ore.

Lutto nel mondo del calcio: è morto a soli 25 anni

D’ora in poi non sarà più domenica, né per la squadra né tanto meno per la famiglia del giocatore, tristemente scomparso nelle scorse ore per un brutto male. Un avvenimento, questo, che ha decisamente scosso l’intero movimento calcistico nazionale ed intenzionale, considerato che al momento della morte il calciatore, ancora in attività, aveva soli 25 anni.

La vita alle volte sa essere proprio beffarda, anche perché il prossimo 12 febbraio il ragazzo avrebbe compiuto ventisei anni, ma i suoi sogni di gloria, e di carriera, sono stati stroncati in maniera decisamente prematura.

In un comunicato pubblicato sui propri siti ufficiali nelle scorse ore, il Regensburg ha annunciato la morte di Agyemang Diawusie, attaccante classe ’95 di ordini ghanesi, scuola RedBull Lipisa. Notizia struggente, che come anticipato ha scosso l’intero ambiente strettosi attorno al dolore della famiglia, shoccata da quanto accaduto.

Addio a Diawusie: il comunicato del Regensburg

Ad annunciare la tragica scomparsa di Diawusie è stato direttamente il Regensburg, che inevitabilmente mai avrebbe voluto emanare un comunicato del genere.

Il club di 3.Bundesliga, sui propri siti, si è detto “scioccato e profondamente addolorato per questo tragico evento“, chiedendo che “venga rispetta la privacy della famiglia“, alla quale il Regensburg si è detto essere vicino in questo particolare momento di difficoltà.

Agyemang Diawusie: la carriera

Agyemang Diawusie sognava un domani di poter diventare colonna portate della Nazionale tedesca, ma questa terribilmente morte prematura ha deciso di stroncare ogni suo obiettivo.

In carriera, comunque, l’attaccante più di qualche soddisfazione è riuscito comunque a togliersela, considerate le svariate presenze con la Germania Under 19. Non solo, in carriera Diawusie ha collezionato fra i professionisti 225 partita, 40 gol e 35 assist, vestendo le maglie di Norimberga, Lipsia, Wehen Wiesbaden, Ingolstadt, Dynamo Dresda, Ried e SpVgg Bayreuth, proprio prima di tornare al Regensburg.