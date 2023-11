Champions League: partita a rischio rinvio, è impossibile giocare

Brutte notizie per la Champions League con una partita che potrebbe essere rinviata in maniera ufficiale in queste ore. Perché le condizioni del campo non sono delle migliori.

Il terreno di gioco si sta trasformando in una vera pozzanghera gigante a causa della continua pioggia che sta cadendo sulla città e che sta complicando le cose in vista delle prossime ore.

Champions League: partita rinviata senza miglioramenti del campo

Le condizioni del campo non sembrano delle migliori per la partita di oggi e per questo motivo potrebbe essere rinviata la gara di Champions League. C’è una brutta sensazione in merito alla decisione che verrà presa nelle prossime ore, perché già sono state effettuate delle prove che non hanno dato un riscontro positivo. Il campo non sta rispondendo come ci si aspettava, visto che è considerato all’avanguardia per queste situazioni. Eppure c’è un chiaro problema di pioggia che si sta abbattendo su uno dei campi più importanti della Champions League.

Galatasaray Manchester United a rischio rinvio: le ultime

C’è un serio rischio rinvio per Galatasaray Manchester United di Champions League. Il campo del club turco non sta rispondendo in maniera appropriata per giocare regolarmente la gara a poche ora dalla prossima sfida. Si cerca di capire come possano andare ora le cose.

Rinvio Galatasaray Manchester United: la decisione

